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Összes sorozat

  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy
  • Kényelmes fejés, bárhová is megy

Philips AventKézi mellszívó

SCF430/10

4.9
| (328) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Kényelmes fejés, bárhová is megy
Élvezze a Philips Avent hordozható kézi mellszívó gyengéd kényelmét. A természetes mozgást biztosító technológia, amelyet a baba szopó mozdulatai ihlettek, gyors tejleadást tesz lehetővé. Könnyedén beállíthatja a ritmust és az intenzitást. Gyakorlatilag minden mellbimbóhoz illeszkedik.
Összes előny megtekintése

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

23 999 Ft

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Természetes mozgást biztosító technológia a tej gyors áramlásáért

Kényelmes fejés, bárhová is megy

  • Egyszerű fejés és etetés

  • Normál készlet

Segít a tej gyors leadásában

Segít a tej gyors leadásában

A baba egyedi szopó mozdulatai által ihletett innovatív szilikonpajzs stimulálja a mellbimbót, serkentve ezáltal a gyors tejáramlást. A kényelmes és hatékony fejés érdekében.

Egyetlen, univerzális méretű, puha, adaptív szilikonpárna

Egyetlen, univerzális méretű, puha, adaptív szilikonpárna

Egyetlen, univerzális méret. Mivel mindannyiunkat különböző formák és méretek jellemeznek, a szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az egyéni anatómiai adottságokhoz. A mellbimbóméretek 99,98%-ához illeszkedik* (max. 30 mm).

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

Ha az újszülött baba következetesen nem iszik elég tejet az etetés során, vagy nehezen tud a tejhez jutni, váltson magasabb átfolyási sebességű cumifejre. Ha az etetési problémák folyamatosan fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

328

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

17/01/2023

Magyarország

Magyarország

Tökéletesen működik a termék.

Első kisbabám született meg másfél hete, azóta használjuk a terméket. Nem tudtam, hogy kézi vagy gépi fejő szükséges. Fájdalommentesen és tökéletes végzi a dolgát. Hátránya, hogy mivel kézi így sok energia mire lefejem a tejet, elfárad a kezem. De a fejésre tökéletes.

Előnyök

Fájdalommentes, praktikus, tökéletesen végzi a dolgat

Hátrányok

Hátránya, hogy kézi, és fárasztó a pumpálás egy kisbaba mellett.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/10 Kézi mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/10 Kézi mellszívó

06/12/2022

Magyarország

Magyarország

Remek termék

Az elmúlt 2 hétben volt szerencsém kipróbálni termék tesztelőként az avent kézi mellszívót. Nagyon meg voltam elégedve a termékkel. Anyatej leadóként napi 5-6x használtam, és ilyen terhelés mellett is ugyan olyan jól működik, tökéletes még mindig a szívó ereje. Ami külön pozitív benne, hogy nyugodtan használhatom alvó gyermek mellett is, mivel teljesen csöndes használat közben.

Előnyök

Praktikus, könnyen szállítható, könnyen tisztítható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/10 Kézi mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/10 Kézi mellszívó

05/12/2022

Magyarország

Magyarország

Tökéletes hatékonyság

Tökéletesen illeszkedik a mellre és gyorsan lehetővé teszi a tejleadást ezáltal. Kompakt szerkezet, könnyű és bárhol, bármikor tudom használni. Külön szuper, hogy gumisüvegbe lehet azonnal fejni, és akár az apa is tudja etetni. A cumit, mely tartozéka a csomagnak, a baba egyből elfogadta. Nagyon könnyen tisztítható és sterilizálható. Minden kismamának ajánlom, aki nem tudna dönteni a sok fajta mellszívó közül.

Előnyök

Könnyű, kompakt, jól illeszkedik

Hátrányok

Ha sok a tej, könnyen elfárad a kéz, ilyenkor az elektromos jó kiegészítője lehet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/16 Kézi mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/16 Kézi mellszívó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Források: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019. április 26., (109 résztvevő, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. május, (20 résztvevő (kaukázusi), Egyesült Államok); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 résztvevő, Ausztrália).

  3. BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének