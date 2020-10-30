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Rendkívüli kényelem és magabiztosság
A Philips Avent eldobható melltartóbetétek segítik a szoptatást. A méhsejt textúra, az ultravékony, rendkívüli nedvszívó képességgel rendelkező mag és a szivárgásmentes, légáteresztő kialakítás száraz érzetet és kényelmet biztosít éjjel-nappal.
Ez a termék
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60db eldobható melltartóbetét
A méhsejtes felső réteg puha és kényelmes érintést nyújt.
Az ultra nedvszívó mag elnyeli a nedvességet és egész nap szárazon tartja a bőrt.
A külső réteg szivárgásmentes hatása szárazon tartja a ruhákat, mégis légáteresztő érzetet nyújt.
4.9
5-ből
273
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Bonora
30/10/2020
Magyarország
Az egyik legjobb melltartóbetét
Az egyik legjobb melltartóbetét, nagyon jó nedvszívó, bírja az éjszakát is ha a gyerkőc nem kel fel enni.
Előnyök
Kedvező ár, kiváló minőségű, jó nedvszívó
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/13 Melltartóbetét
Használat dátuma 2018-10-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/13 Melltartóbetét
Használat dátuma 2018-10-30
Zita20
21/02/2020
Magyarország
Nagyon jó minőségű
Nagyon igényes, szuper minőségű betét. Az első időszakban kell ez a biztonság. Az éjszakai verzió is szuper kényelmes.
Előnyök
Igényes, biztonságos
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/24 Melltartóbetét
Használat dátuma 2018-02-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/24 Melltartóbetét
Használat dátuma 2018-02-21
Ica90
18/02/2020
Magyarország
Megfelelő méret, jó nedvszívás
Több márkát is kipróbáltam, de ez vált be legjobban, elég nagy méretű, jó nedvszívóképességű, a ragasztócsíkokkal a helyén marad. Esetleg lehetne nem egyenként csomagolt változat is belőle.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/24 Melltartóbetét
Használat dátuma 2019-10-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/24 Melltartóbetét
Használat dátuma 2019-10-18
Egy 2023-ban világszerte végzett online elégedettségi felmérés alapján, amelyben 10 109, anya- és babaápolási márkákat és termékeket használó személy vett részt.