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Philips AventMelltartóbetét

SCF254/61

4.9

| (273) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket

Rendkívüli kényelem és magabiztosság

A Philips Avent eldobható melltartóbetétek segítik a szoptatást. A méhsejt textúra, az ultravékony, rendkívüli nedvszívó képességgel rendelkező mag és a szivárgásmentes, légáteresztő kialakítás száraz érzetet és kényelmet biztosít éjjel-nappal.

Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által világszerte ajánlott márka1

Tartozékok hozzáadása

Ez a termék

Melltartóbetét

Melltartóbetét

3 599 Ft

  • Mellbimbóvédő

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  • Melltartóbetét

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  • Melltartóbetét

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  • Avent Etető szett

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3599 Ft

Kompatibilis termékek
Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/20

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Mellszívó

SCF395/01

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF395/31

Egydarabos elektromos, tölthető

Egydarabos elektromos, tölthető

SCF396/31

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF397/31

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/10

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/13

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/16

Rendkívüli kényelem és magabiztosság

  • 60db eldobható melltartóbetét

Méhsejtes felső réteg

Méhsejtes felső réteg

A méhsejtes felső réteg puha és kényelmes érintést nyújt.

Ultra nedvszívó anyag és háromrétegű mag

Ultra nedvszívó anyag és háromrétegű mag

Az ultra nedvszívó mag elnyeli a nedvességet és egész nap szárazon tartja a bőrt.

Szivárgásmentes és légáteresztő külső réteg

A külső réteg szivárgásmentes hatása szárazon tartja a ruhákat, mégis légáteresztő érzetet nyújt.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

273

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

1

30/10/2020

Magyarország

Magyarország

Az egyik legjobb melltartóbetét

Az egyik legjobb melltartóbetét, nagyon jó nedvszívó, bírja az éjszakát is ha a gyerkőc nem kel fel enni.

Előnyök

Kedvező ár, kiváló minőségű, jó nedvszívó

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/13 Melltartóbetét

Használat dátuma 2018-10-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/13 Melltartóbetét

Használat dátuma 2018-10-30

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó minőségű

Nagyon igényes, szuper minőségű betét. Az első időszakban kell ez a biztonság. Az éjszakai verzió is szuper kényelmes.

Előnyök

Igényes, biztonságos

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/24 Melltartóbetét

Használat dátuma 2018-02-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/24 Melltartóbetét

Használat dátuma 2018-02-21

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Megfelelő méret, jó nedvszívás

Több márkát is kipróbáltam, de ez vált be legjobban, elég nagy méretű, jó nedvszívóképességű, a ragasztócsíkokkal a helyén marad. Esetleg lehetne nem egyenként csomagolt változat is belőle.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/24 Melltartóbetét

Használat dátuma 2019-10-18

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/24 Melltartóbetét

Használat dátuma 2019-10-18

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2023-ban világszerte végzett online elégedettségi felmérés alapján, amelyben 10 109, anya- és babaápolási márkákat és termékeket használó személy vett részt. 