2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Levegő páramentesítése akár 34,3 l/nap értékig
Legfeljebb 150 m3-es helyiségekhez
90%-ról egészséges 60% RH csupán 16 perc alatt
Intelligensen alkalmazkodik a beltéri levegőminőséghez
Környezetbarát, mégis nagy teljesítményű
Az egészséges beltéri klíma gyors helyreállítására fejlesztették ki. Hatékonyan távolítja el a nedvességet, felveszi a harcot a penésszel, gombákkal, a páralecsapódással és a dohos szagokkal. Megakadályozza az allergének felhalmozódását, és megvédi otthonát a nedvesség okozta károktól.
Naponta akár 34,3 liter nedvességet is kivon a levegőből, ideális a legfeljebb 150 m³-es helyiségekhez (3). Mindössze 16 perc alatt csökkenti a páratartalmat az egészségtelen 90%-ról a kellemes 60%-ra (4). A nagy, 4 literes típus hosszabb működést tesz lehetővé gyakori kiürítés nélkül.
A felesleges nedvesség hatékony csökkentésével megszünteti a penészből, nedves szőnyegekből és bútorokból eredő dohos szagot. Töltse meg a levegőt ehelyett a kedvenc illóolajaival, és élvezze a frissítő, kellemes illatokat.
4.9
5-ből
82
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Nikol
28/06/2026
Česká republika
Spokojenost
Jsem z výrobku nadšená. Plní funkci tak jak má 😊 vlhkost v bytě už máme minimální 😊
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 5000
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 5000
Den.
15/10/2025
Česká republika
Funguje skvěle po celý rok
Bydlím v domě s vysokou vlhkostí a navíc v zimě topíme v krbu. Tento přístroj je super! Dokáže udržet správnou vlhkost v domě, v topné sezóně zároveň čistí vzduch od prachu a sazí a na jaře si poradí i s pylem.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 5000
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 5000
Saule15
11/11/2025
Latvija
Esam apmierināti
Kad vīrs nopiirka šo ierīci, sākumā biju skeptiska. Pēc pāris mēnešu lietošanas varu droši teikt, ka ierīce sausināšanas funkciju pilda lieliski. Pat veļu var ātrāk izžāvēt.Esam ļoti apmierināti.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000. sērija
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000. sērija
(1) A vizsgálatot egy hivatalos harmadik fél végezte a GB/T19411-2003 szabvány szerint, 35 °C-on és 90% relatív páratartalom mellett.
(2) A számítás a relatív páratartalom mértékének az 550 ml-es szabványos ivóvízpalack-mérettel történő elosztásán alapul.
(3) A megfelelő párásítási terület a JEM1411:1998 szabvány szerint (modern betonlakások kategória), 2,5 m-es helyiségmagassággal számítva.
(4) Számított: 20 m3, 60% relatív páratartalomtól, 27 °C-on, harmadik fél laboratóriumában tesztelve a GB/T 19411-2003 szabvány szerint. Az eredmények a természetes szellőzés, a nedvességkibocsátás/megkötés és a hőmérséklet-változások miatt eltérőek lehetnek.
(5) A természetes beltéri ruhaszárítással összehasonlítva, Philips teszt.
(6) 20 szintetikus pólóval tesztelve, Philips teszt.
(7) Számított: az R134a (1,300) és az R290 (<3) globális felmelegedési potenciálja (GWP).