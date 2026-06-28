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Összes sorozat

  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
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  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
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  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
  • Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.

3000 SeriesPáramentesítő

DE3306/11

4.9
| (82) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.
Ez az erőteljes páramentesítő percek alatt helyreállítja az optimális páratartalmat, miközben gyorsabban és kíméletesebben szárítja a kényes ruhákat. Töltse meg a levegőt kedvenc illóolajaival, és élvezze a friss és egészségesebb otthont.
Összes előny megtekintése

Páramentesítő frissítő aromaadagolóval

Száműzze a dohos szagokat. Engedje be a kellemes illatokat.

  • Levegő páramentesítése akár 34,3 l/nap értékig

  • Legfeljebb 150 m3-es helyiségekhez

  • 90%-ról egészséges 60% RH csupán 16 perc alatt

  • Intelligensen alkalmazkodik a beltéri levegőminőséghez

  • Környezetbarát, mégis nagy teljesítményű

Csökkenti a páratartalmat, megakadályozza a penészképződést és megszünteti a dohos szagokat

Csökkenti a páratartalmat, megakadályozza a penészképződést és megszünteti a dohos szagokat

Az egészséges beltéri klíma gyors helyreállítására fejlesztették ki. Hatékonyan távolítja el a nedvességet, felveszi a harcot a penésszel, gombákkal, a páralecsapódással és a dohos szagokkal. Megakadályozza az allergének felhalmozódását, és megvédi otthonát a nedvesség okozta károktól.

Akár naponta 34,3 l (1) vagy 62 palack víz eltávolítása (2)

Akár naponta 34,3 l (1) vagy 62 palack víz eltávolítása (2)

Naponta akár 34,3 liter nedvességet is kivon a levegőből, ideális a legfeljebb 150 m³-es helyiségekhez (3). Mindössze 16 perc alatt csökkenti a páratartalmat az egészségtelen 90%-ról a kellemes 60%-ra (4). A nagy, 4 literes típus hosszabb működést tesz lehetővé gyakori kiürítés nélkül.

Aromaterápiás kiegészítő az otthona felfrissítéséhez

Aromaterápiás kiegészítő az otthona felfrissítéséhez

A felesleges nedvesség hatékony csökkentésével megszünteti a penészből, nedves szőnyegekből és bútorokból eredő dohos szagot. Töltse meg a levegőt ehelyett a kedvenc illóolajaival, és élvezze a frissítő, kellemes illatokat.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

    • Eredeti

    Eredeti
    aromapárnák

    FY5100/00
    • Kompatibilis a Philips Légtisztító termékekkel
    • 24 hónapos élettartam
    • A doboz tartalma: 24 aromapárna
    • Eredeti Philips aromapárnák

Értékelések

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4.9

5-ből

82

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

28/06/2026

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Jsem z výrobku nadšená. Plní funkci tak jak má 😊 vlhkost v bytě už máme minimální 😊

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 5000

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 5000

15/10/2025

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle po celý rok

Bydlím v domě s vysokou vlhkostí a navíc v zimě topíme v krbu. Tento přístroj je super! Dokáže udržet správnou vlhkost v domě, v topné sezóně zároveň čistí vzduch od prachu a sazí a na jaře si poradí i s pylem.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 5000

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 5000

11/11/2025

Latvija

Latvija

Esam apmierināti

Kad vīrs nopiirka šo ierīci, sākumā biju skeptiska. Pēc pāris mēnešu lietošanas varu droši teikt, ka ierīce sausināšanas funkciju pilda lieliski. Pat veļu var ātrāk izžāvēt.Esam ļoti apmierināti.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000. sērija

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000. sērija

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) A vizsgálatot egy hivatalos harmadik fél végezte a GB/T19411-2003 szabvány szerint, 35 °C-on és 90% relatív páratartalom mellett.

  2. (2) A számítás a relatív páratartalom mértékének az 550 ml-es szabványos ivóvízpalack-mérettel történő elosztásán alapul.

  3. (3) A megfelelő párásítási terület a JEM1411:1998 szabvány szerint (modern betonlakások kategória), 2,5 m-es helyiségmagassággal számítva.

  4. (4) Számított: 20 m3, 60% relatív páratartalomtól, 27 °C-on, harmadik fél laboratóriumában tesztelve a GB/T 19411-2003 szabvány szerint. Az eredmények a természetes szellőzés, a nedvességkibocsátás/megkötés és a hőmérséklet-változások miatt eltérőek lehetnek.

  5. (5) A természetes beltéri ruhaszárítással összehasonlítva, Philips teszt.

  6. (6) 20 szintetikus pólóval tesztelve, Philips teszt.

  7. (7) Számított: az R134a (1,300) és az R290 (&lt;3) globális felmelegedési potenciálja (GWP).