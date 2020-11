Fordítson figyelmet a  levegőjére

A levegőszennyezés nemcsak nyílt ajtókkal és ablakokkal, hanem természetes szellőzéssel is bejuthat otthonába. Tipikus szennyezőanyagok a növények által kibocsátott allergének, a por/ bent keletkező porok, de a főzés és tisztítás során is keletkeznek káros részecskék. A felújított szobák és új bútorok viszont gázokat és ártalmas szerves anyagokat bocsáthatnak ki.



A természetes szellőztetés útján bejutnak a lakásba az allergének és a PM2,5 részecskék is. A PM2,5 egy olyan molekula, amely minden légköri szennyezés között a legveszélyesebb az emberi egészségre nézve. A PM2,5 részecskék hosszan tartó belélegzése csökkenti a várható élettartamot, mivel bekerül a tüdő mélyebb részeibe, és felszívódik a véráramba, növelve a légzőszervi és keringési betegségek kockázatát, valamint tünetei súlyosbodását.