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Gyártás megszűnt

USB-A–Lightning

DLC3106V/00

USB-A–Lightning kábel

Csatlakoztassa iPhone készülékét a Macbook számítógéphez, hogy szinkronizálhassa a zenefájljait, alkalmazásait, fényképeit, frissítéseit, és még sok minden mást. A csatlakoztatott készülékét töltheti is, és mindez működik a meglévő USB fali vagy autós töltővel. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!

Összes előny megtekintése

2 méter hosszú

USB-A–Lightning kábel

  • Szinkronizálás és töltés

  • 2 m

Az Apple Lightning kábel nagyszerű tartalék- vagy cserekábele

Az Apple Lightning kábel nagyszerű tartalék- vagy cserekábele

Működik a meglévő USB fali vagy autós töltőkkel

A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak szüksége van rá.

Támogatja az USB 2.0 adatátvitelt

Támogatja az USB 2.0-nak megfelelő 480 Mb/s nagysebességű adatátvitelt

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.