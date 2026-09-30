2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC3522C/00
Kiváló minőségű USB-C – USB-C kábel
Kiváló minőségű, 0,5 méter hosszú kábel a felhőtlen rugalmasságért, USB-C csatlakozással kompatibilis eszközök töltéséhez
Szinkronizálás és töltés
0,5 m-es
Fekete
Támogatja az USB 2.0-nak megfelelő 480 Mb/s nagysebességű adatátvitelt
USB-C csatlakozó a legújabb USB-C kompatibilis eszközök gyors töltéséhez
Műanyag kábelborítás a nagyobb tartósság és szívósság érdekében.
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