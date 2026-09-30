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Gyártás megszűnt

USB-C – USB-C

DLC3522C/00

Kiváló minőségű USB-C – USB-C kábel

Kiváló minőségű, 0,5 méter hosszú kábel a felhőtlen rugalmasságért, USB-C csatlakozással kompatibilis eszközök töltéséhez

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Kiváló minőségű USB-C – USB-C kábel

  • Szinkronizálás és töltés

  • 0,5 m-es

  • Fekete

Támogatja az USB 2.0 adatátvitelt

Támogatja az USB 2.0-nak megfelelő 480 Mb/s nagysebességű adatátvitelt

USB-C csatlakozó a nagy sebességű töltéshez

USB-C csatlakozó a legújabb USB-C kompatibilis eszközök gyors töltéséhez

Rugalmas és strapabíró kábelkialakítás

Műanyag kábelborítás a nagyobb tartósság és szívósság érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.