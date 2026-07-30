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Összes sorozat

  • Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
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  • Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
  • Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
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  • Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

USB-s külső akkumulátor

DLP1810CB/00

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
Nagy, 10 000 mAh kapacitással és biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. 3 A-es USB-C gyorstöltés és kettős USB-A a legújabb eszközei töltéséhez.
Összes előny megtekintése

hordozható tartalék áramforrással

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

  • 10 000 mAh

  • USB-A és USB-C töltőportok

  • Lítium-polimer akkumulátor

  • Fekete

Tápellátásjelző LED

A diszkrét LED jelzőfény halványan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Bárhol használható - nagyszerű, ha nincs áramforrás közelében

Ha nincs fali vagy autós töltő a közelben, az akkumulátortelep segítségével újratöltheti a készüléket. Az áramot először maga az intelligens akkumulátortelep szolgáltatja, így annak eltávolítása után készüléke akkumulátora még mindig fel van töltve.

5 V/3 A gyorstöltés

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.