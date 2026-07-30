2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DLP7721C/00
20 000 mAh
3 USB töltőport
QC 3.0 és PD 3.0
PPS (Programmable Power Supply)
3 USB port három eszköz egyidejű töltéséhez
USB-C (Power Delivery) PD 20 W gyorstöltő porttal rendelkezik.
A Quick Charge (QC) gyorstöltési technológia a feszültség és az áramerősség növelésével biztosít gyorsabb töltést. Quick Charge protokoll segítségével optimalizálja a kompatibilis eszközök töltési sebességét, miközben csökkenti a töltési időket.
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