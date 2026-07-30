Erőteljes külső akkumulátor

Nagy, 20 000 mAh-s kapacitás a biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nincs probléma, ha a mobiltelefonja akkumulátora lemerül. Az USB-C PD 3.0 (max. 20 W kimenetű) vagy a QC 3.0 szabványú USB-A (max. 18 W kimenetű) port segítségével gyorsan feltöltheti készülékét.