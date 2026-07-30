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Összes sorozat

  • Erőteljes külső akkumulátor
  • Erőteljes külső akkumulátor
  • Erőteljes külső akkumulátor
  • Erőteljes külső akkumulátor

USB-s külső akkumulátor

DLP7721C/00

Erőteljes külső akkumulátor
Nagy, 20 000 mAh-s kapacitás a biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nincs probléma, ha a mobiltelefonja akkumulátora lemerül. Az USB-C PD 3.0 (max. 20 W kimenetű) vagy a QC 3.0 szabványú USB-A (max. 18 W kimenetű) port segítségével gyorsan feltöltheti készülékét.
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hordozható tartalék áramforrással

Erőteljes külső akkumulátor

  • 20 000 mAh

  • 3 USB töltőport

  • QC 3.0 és PD 3.0

  • PPS (Programmable Power Supply)

A 3 USB port egyszerre három eszközt tud tölteni

3 USB port három eszköz egyidejű töltéséhez

USB-C PD 20 W töltőport

USB-C (Power Delivery) PD 20 W gyorstöltő porttal rendelkezik.

USB-A, QC gyorstöltéssel

A Quick Charge (QC) gyorstöltési technológia a feszültség és az áramerősség növelésével biztosít gyorsabb töltést. Quick Charge protokoll segítségével optimalizálja a kompatibilis eszközök töltési sebességét, miközben csökkenti a töltési időket.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.