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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS3400/12

Az otthonába illő hang

A DS3400 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és kristálytiszta hangzású zenét játszik le iPod/iPhone készülékéről, még töltés közben is. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros tápellátás közül.

Összes előny megtekintése

Az otthonába illő hang

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • 10 W, akkumulátoros vagy AC tápellátás

PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal

Dokkolás, lejátszás, szinkronizálás és töltés! Hallgassa kedvenc zenéjét iPod vagy iPhone készülékén töltés közben. A hangsugárzó az USB kábellel csatlakoztatott számítógéppel is szinkronizál.

Ingyenes ClockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal

Ingyenes ClockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal

Az ingyenes alkalmazás kiváló exkluzív funkciók sokaságával bővíti a dokkolós hangsugárzót. Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos időről, sőt kedvenc képeit is beállíthatja háttérként. A ClockStudio segítségével ezenfelül a világ több ezer internetes rádióadásából válogathat. A közeljövőben további felületstílusok és új funkciók is várhatók.

Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.