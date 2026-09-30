2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS3400/12
Az otthonába illő hang
A DS3400 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és kristálytiszta hangzású zenét játszik le iPod/iPhone készülékéről, még töltés közben is. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros tápellátás közül.
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
10 W, akkumulátoros vagy AC tápellátás
Dokkolás, lejátszás, szinkronizálás és töltés! Hallgassa kedvenc zenéjét iPod vagy iPhone készülékén töltés közben. A hangsugárzó az USB kábellel csatlakoztatott számítógéppel is szinkronizál.
Az ingyenes alkalmazás kiváló exkluzív funkciók sokaságával bővíti a dokkolós hangsugárzót. Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos időről, sőt kedvenc képeit is beállíthatja háttérként. A ClockStudio segítségével ezenfelül a világ több ezer internetes rádióadásából válogathat. A közeljövőben további felületstílusok és új funkciók is várhatók.
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