Az otthonába illő hang

A DS3400 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és kristálytiszta hangzású zenét játszik le iPod/iPhone készülékéről, még töltés közben is. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros tápellátás közül.