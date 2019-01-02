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Gyártás megszűnt

SmartPro EasyCserekészlet

FC8007/01

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Cserekészlet

A cserekészlet kompatibilis a SmartPro Easy robotporszívókkal. A készlet 2 db Ultra Hygiene EPA12 szűrőt és 1 pár oldalkefét tartalmaz, melyeket a robotporszívó élettartamának meghosszabbítása érdekében cserélni kell.

Összes előny megtekintése

SmartPro Easy

Cserekészlet

  • 2 cserélhető szűrő

  • 1 pár kefe

2 csereszűrő az optimális teljesítmény érdekében

A csereszűrő 2 cserélhető szűrőt tartalmaz, így optimális tisztítási eredményt biztosít

Különösen hosszú oldalkeféivel felsepri az összegyűlt port.

Különösen hosszú oldalkeféivel felsepri az összegyűlt port.

Különösen hosszú oldalkeféivel mélyen benyúlik a sarkokba és felsepri az összegyűlt port végig a falak mentén.

4 havonta cserélje a készülék élettartamának növelése érdekében

4 havonta cserélje a készülék élettartamának növelése érdekében

4 havonta cserélje a szűrőt a robotporszívó élettartamának növelése érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

02/01/2019

Україна

Україна

Пришло быстро, качество хорошее!

Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.