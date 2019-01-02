2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Cserekészlet
A cserekészlet kompatibilis a SmartPro Easy robotporszívókkal. A készlet 2 db Ultra Hygiene EPA12 szűrőt és 1 pár oldalkefét tartalmaz, melyeket a robotporszívó élettartamának meghosszabbítása érdekében cserélni kell.
2 cserélhető szűrő
1 pár kefe
A csereszűrő 2 cserélhető szűrőt tartalmaz, így optimális tisztítási eredményt biztosít
Különösen hosszú oldalkeféivel mélyen benyúlik a sarkokba és felsepri az összegyűlt port végig a falak mentén.
4 havonta cserélje a szűrőt a robotporszívó élettartamának növelése érdekében.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Пришло быстро, качество хорошее!
Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір