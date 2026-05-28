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SmartPro Easy Cserekészlet

Gyártás megszűnt

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SmartPro EasyCserekészlet

FC8007/01

SmartPro Easy Cserekészlet

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A cserekészlet kompatibilis a SmartPro Easy robotporszívókkal. A készlet 2 db Ultra Hygiene EPA12 szűrőt és 1 pár oldalkefét tartalmaz, melyeket a robotporszívó élettartamának meghosszabbítása érdekében cserélni kell.

  • PDF fájl
  • 28 May 2026

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