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        Gyártás megszűnt

        SSD

        FM25SM130B/00

        Egyszerű használat, plug and play!

        Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SSD egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.

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        Fájlok cseréje egy pillanat alatt!

        Egyszerű használat, plug and play!

        • 256 GB-os

        • Szilárdtest meghajtó

        Divatos USB-egység a színes kivitelezésnek köszönhetően

        Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy narancssárga az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására

        Gyors adatátvitel nagy sebességű USB 2.0 kábellel

        A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.

        256 GB tárolási kapacitás nagyméretű adatfájlokhoz

        Az 256 GB kapacitás hasznosnak bizonyul sokkal nagyobb fájlok vagy több fájl mozgatásakor, megosztásakor és mentésekor a PC vagy laptop USB portján keresztül.

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.