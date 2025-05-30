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Összes sorozat

  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva

500 SeriesSzövetborotva

GC026/00

4.9
| (61) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Szövetborotva
A Philips szövetborotvával minden ruháról könnyen és gyorsan eltávolíthatóak a bolyhok. Legyen szó pulóverről vagy takaróról, úgy fognak kinézni, mint új korukban!
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Kompatibilis termékek
Steam&Go

Steam&Go
Kézi gőzölőkészülék

GC362/80

PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus
Gőzállomás

GC7920/20

PerfectCare Elite Plus

PerfectCare Elite Plus
Gőzállomás

GC9682/80

Szövetborotva

Szövetborotva

GC026/30

500 Series

500 Series
Szövetborotva

GC026/80

Azur

Azur
Gőzölős vasaló

GC4552/00

Steam&Go

Steam&Go
Kézi gőzölőkészülék

GC360/30

PerfectCare Pure

PerfectCare Pure
Vízkőmentesítő patron

GC002/00

Töltőpohár

Töltőpohár

CRP957/01

Azonnal felfrissíti régi ruháit

Szövetborotva

  • A bolyhok eltávolításához

  • Minden ruhához

  • 2 db Philips AA elem mellékelve

Nagy pengefelület, hogy egyszerre fedjen le nagy területet

Nagy pengefelület, hogy egyszerre fedjen le nagy területet

A nagy pengefelület biztosítja, hogy nagyobb ruhaterületet fedjen le egyszerre, így ruhadarabjait kevesebb mozdulattal varázsolhatja ismét újszerűvé.

Akár 8800 fordulat/perc pengerotáció a hatékony szösztelenítés érdekében

Akár 8800 fordulat/perc pengerotáció a hatékony szösztelenítés érdekében

A pengék akár 8800 fordulat/perc sebességgel forognak a bolyhok ruhadarabokból való hatékony és gyors eltávolítása érdekében.

A szösztartály könnyen kivehető és kiüríthető

A szösztartály könnyen kivehető és kiüríthető

A leborotvált bolyhok tárolására szolgáló tartály könnyen kivehető és kiüríthető.

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Értékelések

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4.9

5-ből

61

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

3
2

30/05/2025

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Skvělý pomocník! Odžmolkovač funguje výborně – snadno a rychle odstraní žmolky z oblečení a textilu. Oblečení pak vypadá jako nové. Doporučuji všem, kdo chtějí prodloužit životnost svého oblečení :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

01/06/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Odzmolkovac

Super hracka, plni svou funkci. Jsem velice spokojenej :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

27/09/2024

България

България

Чудесен!

Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.