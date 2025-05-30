500 Series

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A bolyhok eltávolításához
Minden ruhához
2 db Philips AA elem mellékelve
A nagy pengefelület biztosítja, hogy nagyobb ruhaterületet fedjen le egyszerre, így ruhadarabjait kevesebb mozdulattal varázsolhatja ismét újszerűvé.
A pengék akár 8800 fordulat/perc sebességgel forognak a bolyhok ruhadarabokból való hatékony és gyors eltávolítása érdekében.
A leborotvált bolyhok tárolására szolgáló tartály könnyen kivehető és kiüríthető.
Díjak
4.9
5-ből
61
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Natka27
30/05/2025
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Skvělý pomocník! Odžmolkovač funguje výborně – snadno a rychle odstraní žmolky z oblečení a textilu. Oblečení pak vypadá jako nové. Doporučuji všem, kdo chtějí prodloužit životnost svého oblečení :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Imo..
01/06/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Odzmolkovac
Super hracka, plni svou funkci. Jsem velice spokojenej :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Премиум
27/09/2024
България
Чудесен!
Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи