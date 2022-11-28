2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
GC362/80
GC7920/20
GC9682/80
GC026/80
GC026/00
GC4552/00
GC360/30
GC002/00
CRP957/01
A bolyhok eltávolításához
Minden ruhához
2 db Philips AA elem mellékelve
A nagy pengefelület biztosítja, hogy nagyobb ruhaterületet fedjen le egyszerre, így ruhadarabjait kevesebb mozdulattal varázsolhatja ismét újszerűvé.
A pengék akár 8800 fordulat/perc sebességgel forognak a bolyhok ruhadarabokból való hatékony és gyors eltávolítása érdekében.
A leborotvált bolyhok tárolására szolgáló tartály könnyen kivehető és kiüríthető.
Díjak
4.8
5-ből
64
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Freya27
28/11/2022
Україна
Машинка для спасіння кашлатаних речей
Дуже швидко очищує одяг від ковтунців, вони зникають, якщо кілька разів по них пройтися, навіть якщо ковтунців дуже багато машинка справляється і виконує свою функцію, речі як нові.
Előnyök
Зручно тримати у руці, швидко видаляє ковтунці, легко чистити
Hátrányok
Обережно чистити делікатні речі, знімати контейнер з ковтунцями треба обережно, щоб не розсипати
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
Enpi
17/02/2022
Україна
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Чудово!
Користуюся машинкою понад рік. Зі своїми функціями справляється на "відмінно". Речі довше виглядають як нові. І ще безперечний плюс - за рік постійного використання жодного разу не міняла батарейки, що були в комплекті.
Előnyök
зручність у використанні, довговічність
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
12/02/2022
Україна
Катишків більше немає!!!!!
Неймовірно крута машинка!!! Працює прекрасно!!! Читала відгуки, де пишуть, що шумна, маленький контейнер.....але це не мінуси. Шум звичайний, як в любій техніці з двигуном, ємність невелика, але чиститься дуже легко. Тут одні плюси!!! Машинка симпатична, батарейки одразу йдуть в комплекті, ціна адекватна. Чистить речі прекрасно!!! Не псує тканину, делікатно видаляє все лишнє. Звичайно, що речі з ворсом, буклє, і тому подібне, не потрібно чистити, або дуже акуратно. Я рекомендую на 100 %%% Замовляйте, не пошкодуєте!!!
Előnyök
Розмір, комплектація, ціна, якість очищення
Hátrányok
Жодного мінусу не бачу
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців