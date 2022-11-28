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Összes sorozat

  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva
  • Szövetborotva

Szövetborotva

GC026/30

4.8
| (64) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Szövetborotva
A Philips szövetborotvával minden ruháról könnyen és gyorsan eltávolíthatóak a bolyhok. Legyen szó pulóverről vagy takaróról, úgy fognak kinézni, mint új korukban.
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CRP957/01

Azonnal felfrissíti régi ruháit

Szövetborotva

  • A bolyhok eltávolításához

  • Minden ruhához

  • 2 db Philips AA elem mellékelve

Nagy pengefelület, hogy egyszerre fedjen le nagy területet

Nagy pengefelület, hogy egyszerre fedjen le nagy területet

A nagy pengefelület biztosítja, hogy nagyobb ruhaterületet fedjen le egyszerre, így ruhadarabjait kevesebb mozdulattal varázsolhatja ismét újszerűvé.

Akár 8800 fordulat/perc pengerotáció a hatékony szösztelenítés érdekében

Akár 8800 fordulat/perc pengerotáció a hatékony szösztelenítés érdekében

A pengék akár 8800 fordulat/perc sebességgel forognak a bolyhok ruhadarabokból való hatékony és gyors eltávolítása érdekében.

A szösztartály könnyen kivehető és kiüríthető

A szösztartály könnyen kivehető és kiüríthető

A leborotvált bolyhok tárolására szolgáló tartály könnyen kivehető és kiüríthető.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

64

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
1

28/11/2022

Україна

Україна

Машинка для спасіння кашлатаних речей

Дуже швидко очищує одяг від ковтунців, вони зникають, якщо кілька разів по них пройтися, навіть якщо ковтунців дуже багато машинка справляється і виконує свою функцію, речі як нові.

Előnyök

Зручно тримати у руці, швидко видаляє ковтунці, легко чистити

Hátrányok

Обережно чистити делікатні речі, знімати контейнер з ковтунцями треба обережно, щоб не розсипати

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

17/02/2022

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Чудово!

Користуюся машинкою понад рік. Зі своїми функціями справляється на "відмінно". Речі довше виглядають як нові. І ще безперечний плюс - за рік постійного використання жодного разу не міняла батарейки, що були в комплекті.

Előnyök

зручність у використанні, довговічність

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

12/02/2022

Україна

Україна

Катишків більше немає!!!!!

Неймовірно крута машинка!!! Працює прекрасно!!! Читала відгуки, де пишуть, що шумна, маленький контейнер.....але це не мінуси. Шум звичайний, як в любій техніці з двигуном, ємність невелика, але чиститься дуже легко. Тут одні плюси!!! Машинка симпатична, батарейки одразу йдуть в комплекті, ціна адекватна. Чистить речі прекрасно!!! Не псує тканину, делікатно видаляє все лишнє. Звичайно, що речі з ворсом, буклє, і тому подібне, не потрібно чистити, або дуже акуратно. Я рекомендую на 100 %%% Замовляйте, не пошкодуєте!!!

Előnyök

Розмір, комплектація, ціна, якість очищення

Hátrányok

Жодного мінусу не бачу

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.