Неймовірно крута машинка!!! Працює прекрасно!!! Читала відгуки, де пишуть, що шумна, маленький контейнер.....але це не мінуси. Шум звичайний, як в любій техніці з двигуном, ємність невелика, але чиститься дуже легко. Тут одні плюси!!! Машинка симпатична, батарейки одразу йдуть в комплекті, ціна адекватна. Чистить речі прекрасно!!! Не псує тканину, делікатно видаляє все лишнє. Звичайно, що речі з ворсом, буклє, і тому подібне, не потрібно чистити, або дуже акуратно. Я рекомендую на 100 %%% Замовляйте, не пошкодуєте!!!