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Hajvágók
Összes sorozat
Hairclipper series 3000 Hajvágó
Gyártás megszűnt
Támogatás
HC3410/15
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EU megfelelőségi nyilatkozat - English (US)
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Használhatom a Philips szőrtelenítőt, ha a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva?
Hogyan tisztítsam a Philips szőrtelenítő készülékemet?
Utazhatok a Philips vágó- vagy szépségápolási termékeivel?
Hairclipper, MultigroomÁllítható hajfésű, 1–23 mm
ShaversTisztítókefe
Hálózati adapter
Az új Philips szakállvágó vagy borotva nem kapcsol be
A Philips szőrtelenítő, vágókészülék vagy hajvágó nem töltődik
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