2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
13 hosszbeállítás
60perc vez. nélk. használat/8óra töltés
Bármilyen hajtípus esetében kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, amelyet csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemez. Az innovatív vágóelem minden használat alkalmával kiváló teljesítményt biztosít, és kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos Philips hajvágók.*
Önélező, rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében.
Az állítható fésűvel, ami 12, 1-tól 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé (pontosan 2 mm különbséggel az egyes fokok között) egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.
4.7
5-ből
131
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Laci92
11/12/2020
Magyarország
Kiválló
Nagyon jó árban volt mikor akkoriban vásároltam, több mint 1 éve megvan és azóta is úgyanolyan jól vágja a hajat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó
Toszabo
24/11/2019
Magyarország
Bevált
Egy ismerősöm ajánlotta és nem bántam meg, volt már több fajta hajnyíróm, de eddig ez a legjobb.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó
Iceman
19/10/2019
Magyarország
Kiváló termék
Ajánlom mindenkinek.Megbízható termék. Használata könnyű.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó
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