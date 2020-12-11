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Összes sorozat

  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
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  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
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  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

Gyártás megszűnt

Hairclipper series 3000Hajvágó

HC3420/15

4.7
| (131) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
A HAJVÁGÓ 3000-es sorozatot tartós használat mellett is tökéletes működésre tervezték. Az innovatív vágóelem, a rozsdamentes acél vágópengék és az állítható fésű úgy van kialakítva, hogy gyors és pontos vágást biztosítson minden alkalommal.
Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

DualCut technológia - gyorsabb és pontosabb vágás

HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 13 hosszbeállítás

  • 60perc vez. nélk. használat/8óra töltés

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Bármilyen hajtípus esetében kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, amelyet csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemez. Az innovatív vágóelem minden használat alkalmával kiváló teljesítményt biztosít, és kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos Philips hajvágók.*

Önélező, acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében

Önélező, acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében

Önélező, rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében.

13 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

13 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

Az állítható fésűvel, ami 12, 1-tól 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé (pontosan 2 mm különbséggel az egyes fokok között) egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.7

5-ből

131

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

11/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiválló

Nagyon jó árban volt mikor akkoriban vásároltam, több mint 1 éve megvan és azóta is úgyanolyan jól vágja a hajat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó

24/11/2019

Magyarország

Magyarország

Bevált

Egy ismerősöm ajánlotta és nem bántam meg, volt már több fajta hajnyíróm, de eddig ez a legjobb.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Ajánlom mindenkinek.Megbízható termék. Használata könnyű.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hajvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

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