2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Rozsdamentes acélból készült, önélező vágópengék
13 hosszbeállítás
Vezetékes használat
Az 1,8 m-es hálózati kábel folyamatos tápellátást biztosít.
Könnyedén és pontosan beállíthatja a kívánt hajhosszt. Válasszon 12 beállítás közül 1 mm és 23 mm között, 2 mm-es lépésekben. Ha rövidebb vágást szeretne, egyszerűen távolítsa el a fésűt a pontos, 0,5 mm-es vágáshoz.
A jó megjelenés még soha nem volt ilyen egyszerű. Hajvágóink önélező pengékkel büszkélkedhetnek, amelyek hihetetlenül hosszú élettartamúak, így precíz ápolást biztosítanak az első naptól fogva legalább öt éven át.
4.5
5-ből
715
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Aranka1973
02/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Végre egy termék,aminek nem egy méteres a vezetéke
Szuper termék.A Philips termékekben még nem csalódtam.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó
Szilárd73
25/06/2024
Magyarország
Kiváló
Kiváló termék😃 Precízen, pontosan teszi a dolgát😃
Előnyök
Gyors, precíz
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Laci81@
23/05/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló
Kicsit lassabb vele a hajvágás mint a húszon akárhány éves régi vezetékessel ami még mindig működik, viszont sokkal pontosabban és szebben lehet vele vágni. Szóval számomra előrelépés és tökéletesebb mint gondoltam.
Előnyök
Precíz vágás.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
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