2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
24 hosszbeállítás
75perc vez. nélk. használat/8óra töltés
Bármilyen hajtípus esetén kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, csökkentett súrlódással és kettős élű vágóegységgel. Az innovatív vágóegység úgy lett kialakítva, hogy kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos Philips hajvágók. A vágóegység tartósságra tervezett, nagyobb magabiztosságot jelentő robusztus, rozsdamentes acél védőrésszel van ellátva.
Önélező, rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében.
A zoom gombbal, ami 23, 1-től 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé, pontosan 1 mm különbséggel az egyes fokok között, egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.
4.4
5-ből
224
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
kopi08
20/10/2019
Magyarország
Egyszerűen tökéletes.:)
Kiválóan teszi a dolgát,erősen ajánlott termék. Egyszerűen kezelhető,könnyen tisztítható. Az aksija sokáig bírja,gyorsan feltölthető.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó
Zsolesz78
20/10/2019
Magyarország
Tökéle(te)s minőség
Nagyon szeretjük, az egész család férfi tagjainak a haját ezzel vágjuk. Még a másfél éves kisfiam babahajával is megbírkózik. Nem húz, nem akad meg és szépen vág. Könnyen kezelhető praktikus kézre álló kialakítása van. Az aksija is jól bírja és ha lemerült vágás közben a töltőre csatlakoztatás után azonnal folytatható a nyírás.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó
Kves
18/10/2019
Magyarország
Nagyon elégedett vagyok vele
Jó kézreálló forma, Sokáig bírja az akkumulátor. Gyors. Finoman állítható vágáshossz. Egy dolog nem tetszik. Hosszabb haj vágásánál könnyen betapad a haj az él és a fésű közé (ezért négyes).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó
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