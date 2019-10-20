Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

01

ó

:

56

p

:

57

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
  • HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

Gyártás megszűnt

Hairclipper series 5000Hajvágó

HC5440/15

4.4
| (224) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket
HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
A HAJVÁGÓ 5000-es sorozatot tartós használat mellett is tökéletes működésre tervezték. Az innovatív vágóelem, a rozsdamentes acél vágópengék és az állítható fésű úgy van kialakítva, hogy gyors és pontos vágást biztosítson minden alkalommal.
Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

DualCut technológia - gyorsabb és pontosabb vágás

HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 24 hosszbeállítás

  • 75perc vez. nélk. használat/8óra töltés

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Bármilyen hajtípus esetén kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, csökkentett súrlódással és kettős élű vágóegységgel. Az innovatív vágóegység úgy lett kialakítva, hogy kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos Philips hajvágók. A vágóegység tartósságra tervezett, nagyobb magabiztosságot jelentő robusztus, rozsdamentes acél védőrésszel van ellátva.

Önélező, acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében

Önélező, acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében

Önélező, rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében.

24 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszbeállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

24 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszbeállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

A zoom gombbal, ami 23, 1-től 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé, pontosan 1 mm különbséggel az egyes fokok között, egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

224

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

20/10/2019

Magyarország

Magyarország

Egyszerűen tökéletes.:)

Kiválóan teszi a dolgát,erősen ajánlott termék. Egyszerűen kezelhető,könnyen tisztítható. Az aksija sokáig bírja,gyorsan feltölthető.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó

20/10/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéle(te)s minőség

Nagyon szeretjük, az egész család férfi tagjainak a haját ezzel vágjuk. Még a másfél éves kisfiam babahajával is megbírkózik. Nem húz, nem akad meg és szépen vág. Könnyen kezelhető praktikus kézre álló kialakítása van. Az aksija is jól bírja és ha lemerült vágás közben a töltőre csatlakoztatás után azonnal folytatható a nyírás.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett vagyok vele

Jó kézreálló forma, Sokáig bírja az akkumulátor. Gyors. Finoman állítható vágáshossz. Egy dolog nem tetszik. Hosszabb haj vágásánál könnyen betapad a haj az él és a fésű közé (ezért négyes).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hajvágó

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

  1. Philips termékelődjéhez képest