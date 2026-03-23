2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Trim-n-Flow
28 hosszúságbeállítás (0,5–28 mm)
75 perc vez. nélk. haszn./8 óra töltés
100%-ban mosható
Akár 5 év garancia
Egy eszköz, amelyre mindig számíthat a nagyszerű megjelenés érdekében. A DuraPower technológia megvédi a motort és az akkumulátort a túlterheléstől, így hatékonyan meghosszabbítja a hajvágó élettartamát.
A Philips hajvágógép bármilyen hajhosszúsághoz tökéletes. A készülékhez 2 állítható fésűtartozék és egy további 2 mm-es szakállfésű tartozik. Pontos vágásokat érhet el 3 mm és 28 mm között, 1 mm-es lépésekben. Használja a 2 mm-es borostafésűt rövid hajvágáshoz vagy a szakáll formázásához, vagy távolítsa el a fésűt az ultra-közeli, 0,5 mm-es vágáshosszhoz.
Az önélező acél vágópengéket úgy tervezték, hogy hihetetlenül hosszú élettartamúak legyenek. Még 5 év után is ugyanolyan precízen és pontosan vágnak, mint az első napon.
4.8
5-ből
803
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
P.Andy
23/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék.
Szuper termék.Nagyon jó.Tökéletesen működik. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Már másodszor rendeltem meg.Az előző is évekig tette a dolgát.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5650/15 Mosható hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5650/15 Mosható hajvágó
Auratech
12/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló hajvágó és szakállformázó!
Kiváló termék! A könnyű tisztítás, moshatóság és a haj hosszát szabályzó adapterek kényelmes és nagy szabadságot adó állítási lehetőségei nagy könnyebbséget adnak a használatkor. A készülékkel minden tekintetben meg vagyok elégedve. Az adapter nélkül lehetséges 0.5mm vágáshossz is remek. Az automatikus teljesítményszabályozás és a "turbó" mód is hasznos extra.
Előnyök
A felsorolt előnyök, funkciók mind.
Hátrányok
Semmi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó
Jan314
04/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Gyors használat, és minden
A kofferben minden benne van ami egy profi hajvágáshoz kell. Gyors, pontos és precíz vágás. Az önélező penge meg kiváló ötlet hogy ne kelljen olajozni
Előnyök
Gyors és precíz. A táskában minden benne van ami egy profi hajvágáshoz kell
Hátrányok
Nem tudok róla
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó
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A garancia legfeljebb 5 évre terjed ki, beleértve a 2 éves általános, világszerte érvényes garanciát is, és további 3 év áll rendelkezésre, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.
Kizárólag az 5000-es, 7000-es és 9000-es sorozatú modellekre vonatkozik. A globális piacon elérhető, kivéve az Egyesült Államokat, Kanadát és Kínát.