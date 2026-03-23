TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.

Hairclipper series 5000 Mosható hajvágó

HC5610/15

4.8
| (803) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
A Philips 5000 hajvágó gyors, egyenletes és pontos hajvágást biztosít. A készülék 28 hosszbeállítással, Trim-and-Flow technológiával és kétpengés rendszerrel gondoskodik a gyorsan elkészülő, pontosan és egyenletesen nyírt frizuráról.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Extra pontosság a különféle frizurák elkészítéséhez.

Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.

  • Trim-n-Flow

  • 28 hosszúságbeállítás (0,5–28 mm)

  • 75 perc vez. nélk. haszn./8 óra töltés

  • 100%-ban mosható

  • Akár 5 év garancia

Hosszabb akkumulátor-üzemidő a DuraPower optimalizált kialakításával

Hosszabb akkumulátor-üzemidő a DuraPower optimalizált kialakításával

Egy eszköz, amelyre mindig számíthat a nagyszerű megjelenés érdekében. A DuraPower technológia megvédi a motort és az akkumulátort a túlterheléstől, így hatékonyan meghosszabbítja a hajvágó élettartamát.

28 hosszbeállítás precíziós tárcsával

28 hosszbeállítás precíziós tárcsával

A Philips hajvágógép bármilyen hajhosszúsághoz tökéletes. A készülékhez 2 állítható fésűtartozék és egy további 2 mm-es szakállfésű tartozik. Pontos vágásokat érhet el 3 mm és 28 mm között, 1 mm-es lépésekben. Használja a 2 mm-es borostafésűt rövid hajvágáshoz vagy a szakáll formázásához, vagy távolítsa el a fésűt az ultra-közeli, 0,5 mm-es vágáshosszhoz.

Olyan éles marad, mint az első napon, olajozás nélkül

Olyan éles marad, mint az első napon, olajozás nélkül

Az önélező acél vágópengéket úgy tervezték, hogy hihetetlenül hosszú élettartamúak legyenek. Még 5 év után is ugyanolyan precízen és pontosan vágnak, mint az első napon.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

803

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

23/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék.

Szuper termék.Nagyon jó.Tökéletesen működik. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Már másodszor rendeltem meg.Az előző is évekig tette a dolgát.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5650/15 Mosható hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5650/15 Mosható hajvágó

12/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló hajvágó és szakállformázó!

Kiváló termék! A könnyű tisztítás, moshatóság és a haj hosszát szabályzó adapterek kényelmes és nagy szabadságot adó állítási lehetőségei nagy könnyebbséget adnak a használatkor. A készülékkel minden tekintetben meg vagyok elégedve. Az adapter nélkül lehetséges 0.5mm vágáshossz is remek. Az automatikus teljesítményszabályozás és a "turbó" mód is hasznos extra.

Előnyök

A felsorolt előnyök, funkciók mind.

Hátrányok

Semmi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó

04/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Gyors használat, és minden

A kofferben minden benne van ami egy profi hajvágáshoz kell. Gyors, pontos és precíz vágás. Az önélező penge meg kiváló ötlet hogy ne kelljen olajozni

Előnyök

Gyors és precíz. A táskában minden benne van ami egy profi hajvágáshoz kell

Hátrányok

Nem tudok róla

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

  1. A garancia legfeljebb 5 évre terjed ki, beleértve a 2 éves általános, világszerte érvényes garanciát is, és további 3 év áll rendelkezésre, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.

  2. Kizárólag az 5000-es, 7000-es és 9000-es sorozatú modellekre vonatkozik. A globális piacon elérhető, kivéve az Egyesült Államokat, Kanadát és Kínát.