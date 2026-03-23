Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

00

ó

:

50

p

:

27

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
  • Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.

regular

Hairclipper series 5000Mosható hajvágó

HC5630/15

4.8
| (802) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.
A Philips 5000 hajvágó gyors, egyenletes és pontos hajvágást biztosít. A készülék 28 hosszbeállítással, Trim-and-Flow technológiával és kétpengés rendszerrel gondoskodik a gyorsan elkészülő, pontosan és egyenletesen nyírt frizuráról.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Extra pontosság a különféle frizurák elkészítéséhez.

Gyors, egyenletes és pontos hajvágás.

  • Trim-n-Flow

  • 28 hosszúságbeállítás (0,5–28 mm)

  • 90 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés

  • 100%-ban mosható

  • Akár 5 év garancia

A turbó üzemmód extra teljesítményt és egyenletes hajvágást biztosít

A turbó üzemmód extra teljesítményt és egyenletes hajvágást biztosít

Egyenletes eredményt érhet el minden hajsűrűség esetén. Aktiválja a Turbo Boost funkciót a motor sebességének növeléséhez, így könnyedén átvághatja a vastagabb vagy sűrűbb hajat.

28 hosszbeállítás precíziós tárcsával

28 hosszbeállítás precíziós tárcsával

A Philips hajvágógép bármilyen hajhosszúsághoz tökéletes. A készülékhez 2 állítható fésűtartozék és egy további 2 mm-es szakállfésű tartozik. Pontos vágásokat érhet el 3 mm és 28 mm között, 1 mm-es lépésekben. Használja a 2 mm-es borostafésűt rövid hajvágáshoz vagy a szakáll formázásához, vagy távolítsa el a fésűt az ultra-közeli, 0,5 mm-es vágáshosszhoz.

Olyan éles marad, mint az első napon, olajozás nélkül

Olyan éles marad, mint az első napon, olajozás nélkül

Az önélező acél vágópengéket úgy tervezték, hogy hihetetlenül hosszú élettartamúak legyenek. Még 5 év után is ugyanolyan precízen és pontosan vágnak, mint az első napon.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

802

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

23/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék.

Szuper termék.Nagyon jó.Tökéletesen működik. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Már másodszor rendeltem meg.Az előző is évekig tette a dolgát.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5650/15 Mosható hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5650/15 Mosható hajvágó

12/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló hajvágó és szakállformázó!

Kiváló termék! A könnyű tisztítás, moshatóság és a haj hosszát szabályzó adapterek kényelmes és nagy szabadságot adó állítási lehetőségei nagy könnyebbséget adnak a használatkor. A készülékkel minden tekintetben meg vagyok elégedve. Az adapter nélkül lehetséges 0.5mm vágáshossz is remek. Az automatikus teljesítményszabályozás és a "turbó" mód is hasznos extra.

Előnyök

A felsorolt előnyök, funkciók mind.

Hátrányok

Semmi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó

04/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Gyors használat, és minden

A kofferben minden benne van ami egy profi hajvágáshoz kell. Gyors, pontos és precíz vágás. Az önélező penge meg kiváló ötlet hogy ne kelljen olajozni

Előnyök

Gyors és precíz. A táskában minden benne van ami egy profi hajvágáshoz kell

Hátrányok

Nem tudok róla

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Mosható hajvágó

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

  1. A garancia legfeljebb 5 évre terjed ki, beleértve a 2 éves általános, világszerte érvényes garanciát is, és további 3 év áll rendelkezésre, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.

  2. Kizárólag az 5000-es, 7000-es és 9000-es sorozatú modellekre vonatkozik. A globális piacon elérhető, kivéve az Egyesült Államokat, Kanadát és Kínát.