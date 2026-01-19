TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva
  • A tökéletes hajvágás, személyre szabva

Hairclipper series 9000Hajvágó

HC9420/15

4.5
| (279) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket
A tökéletes hajvágás, személyre szabva
A Philips 9000 hajvágó tökéletes, személyre szabott hajvágást biztosít. A 400 hosszbeállítással és a titánpengékkel nagy teljesítményt és kifogástalan pontosságot nyújt. Érje el a hajsűrűségéhez igazított tökéletes eredményt.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

a motorizált fésűkkel

A tökéletes hajvágás, személyre szabva

  • Önélező, fém vágópengék

  • 60 hosszbeállítás

  • 120 perc vezeték nélküli használat/1 óra töltés

  • Akár 5 év garancia

60 hosszbeállítás motorizált gombokkal

60 hosszbeállítás motorizált gombokkal

A kezelőgombokkal több mint 60 hosszbeállítás közül választhatja ki és rögzítheti a kívánt hosszt. A fésű segítségével pontosan 0,2 léptékkel 1-7 mm-es, illetve 1 mm-es léptékkel 7-42 mm-es hosszt vághat. Fésű nélkül is használhatja a készüléket 0,5 mm-es vágáshoz.

Olyan éles marad, mint az első napon, olajozás nélkül

Olyan éles marad, mint az első napon, olajozás nélkül

Az önélező acél vágópengéket úgy tervezték, hogy hihetetlenül hosszú élettartamúak legyenek. Még 5 év után is ugyanolyan precízen és pontosan vágnak, mint az első napon.

A PowerAdapt érzékelő személyre szabott hajformázási élményt nyújt

A PowerAdapt érzékelő személyre szabott hajformázási élményt nyújt

Egyenletes frizura, személyre szabottan. A PowerAdapt érzékelő az Ön egyedi hajsűrűségének megfelelően automatikusan beállítja a motort, így bármilyen hossz esetén pontosan a megfelelő vágási teljesítményt biztosítja.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

279

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

19/01/2026

Magyarország

Magyarország

Kiváló

2015-ben vettem ezt a típust, még mindig működik, az akkumulátor kifogástalan, a vágófej adja meg magát 10 év után. Ugyanezt keresve jutottam el ide, gondoltam megírom ezt a véleményt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

11/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Előnyök

Könnyű, gyors használat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

09/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Philips minőség

Ez a harmadik Philips hajnyíróm. Az előzőek kb 10-10 évet bírtak, remélem ez is bír majd ennyit. Könnyű használni. Gyorsan és pontosan lehet vele vágni a hajat.

Előnyök

Kiváló minőség

Hátrányok

Kicsit magas ár.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 