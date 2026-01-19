2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Titánium pengék
400 hosszbeállítás
120 perc vezeték nélküli használat/1 óra töltés
Akár 5 év garancia
A kezelőgombokkal több mint 60 hosszbeállítás közül választhatja ki és rögzítheti a kívánt hosszt. A fésű segítségével pontosan 0,2 léptékkel 1-7 mm-es, illetve 1 mm-es léptékkel 7-42 mm-es hosszt vághat. Fésű nélkül is használhatja a készüléket 0,5 mm-es vágáshoz.
A jó megjelenés elérése még soha nem volt ilyen egyszerű, a Philipsnek hála. Önélező titánpengéink hihetetlenül tartósak, az első naptól kezdve, és még 5 év után is megőrzik élességüket.
Egyenletes frizura, személyre szabottan. A PowerAdapt érzékelő az Ön egyedi hajsűrűségének megfelelően automatikusan beállítja a motort, így bármilyen hossz esetén pontosan a megfelelő vágási teljesítményt biztosítja.
Díjak
4.5
5-ből
279
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Alex0530
19/01/2026
Magyarország
Kiváló
2015-ben vettem ezt a típust, még mindig működik, az akkumulátor kifogástalan, a vágófej adja meg magát 10 év után. Ugyanezt keresve jutottam el ide, gondoltam megírom ezt a véleményt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Cina23
11/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Előnyök
Könnyű, gyors használat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
OkrosA
09/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Philips minőség
Ez a harmadik Philips hajnyíróm. Az előzőek kb 10-10 évet bírtak, remélem ez is bír majd ennyit. Könnyű használni. Gyorsan és pontosan lehet vele vágni a hajat.
Előnyök
Kiváló minőség
Hátrányok
Kicsit magas ár.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó
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A garancia legfeljebb 5 évre terjed ki, beleértve a 2 éves általános, világszerte érvényes garanciát is, és további 3 év áll rendelkezésre, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.
Kizárólag az 5000-es, 7000-es és 9000-es sorozatú modellekre vonatkozik. A globális piacon elérhető, kivéve az Egyesült Államokat, Kanadát és Kínát.