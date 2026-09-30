2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HD2623/55
Élvezzék együtt az ízletes pirítóst
A széles nyílásokkal és változtatható nyílásszélességgel rendelkező kenyérpirítóval egyenletesen aranybarna pirítós készíthető, legyen akár vastag, akár vékony. Beépített zsemlemelegítővel és kihúzható morzsatálcával rendelkezik. A biztonságos használatról a hideg falú burkolat, az extra kenyérkiemelő funkció és a kiadógomb gondoskodik.
2 pirítónyílás
3 funkció
Fehér-narancssárga
A kenyérpirító burkolata nem forrósodik át sütéskor, így biztonságosan megérinthető.
Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb pirítósokat is biztonságosan kiemelheti.
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