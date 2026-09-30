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Gyártás megszűnt

Kenyérpirító

HD2623/55

Élvezzék együtt az ízletes pirítóst

A széles nyílásokkal és változtatható nyílásszélességgel rendelkező kenyérpirítóval egyenletesen aranybarna pirítós készíthető, legyen akár vastag, akár vékony. Beépített zsemlemelegítővel és kihúzható morzsatálcával rendelkezik. A biztonságos használatról a hideg falú burkolat, az extra kenyérkiemelő funkció és a kiadógomb gondoskodik.

Összes előny megtekintése

Vastag vagy vékony – mindig aranybarnára sütve

Élvezzék együtt az ízletes pirítóst

  • 2 pirítónyílás

  • 3 funkció

  • Fehér-narancssárga

A burkolat nem forrósodik át, így biztonságosan megérinthető

A burkolat nem forrósodik át, így biztonságosan megérinthető

A kenyérpirító burkolata nem forrósodik át sütéskor, így biztonságosan megérinthető.

Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb pirítósokat is biztonságosan kiemelheti

Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb pirítósokat is biztonságosan kiemelheti

Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb pirítósokat is biztonságosan kiemelheti.

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.