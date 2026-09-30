Élvezzék együtt az ízletes pirítóst

A széles nyílásokkal és változtatható nyílásszélességgel rendelkező kenyérpirítóval egyenletesen aranybarna pirítós készíthető, legyen akár vastag, akár vékony. Beépített zsemlemelegítővel és kihúzható morzsatálcával rendelkezik. A biztonságos használatról a hideg falú burkolat, az extra kenyérkiemelő funkció és a kiadógomb gondoskodik.