2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD2623/55
Gyártás megszűnt
User Manual Philips
A széles nyílásokkal és változtatható nyílásszélességgel rendelkező kenyérpirítóval egyenletesen aranybarna pirítós készíthető, legyen akár vastag, akár vékony. Beépített zsemlemelegítővel és kihúzható morzsatálcával rendelkezik. A biztonságos használatról a hideg falú burkolat, az extra kenyérkiemelő funkció és a kiadógomb gondoskodik.