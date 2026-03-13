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Kenyérpirító

Gyártás megszűnt

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Kenyérpirító

HD2623/55

Kenyérpirító

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips

  • PDF fájl, 1 MB
  • 13 March 2026

A széles nyílásokkal és változtatható nyílásszélességgel rendelkező kenyérpirítóval egyenletesen aranybarna pirítós készíthető, legyen akár vastag, akár vékony. Beépített zsemlemelegítővel és kihúzható morzsatálcával rendelkezik. A biztonságos használatról a hideg falú burkolat, az extra kenyérkiemelő funkció és a kiadógomb gondoskodik.

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

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