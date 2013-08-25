2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Igazán finom pirítós
A széles, mély nyílásokkal és automatikus középre igazító funkcióval rendelkező Philips HD2636/20 kenyérpirító egyenletes aranybarna pirítóst készít, legyen akár vastag, akár vékony szelet. Beépített zsemlemelegítővel, kihúzható morzsatálcával, továbbá egyérintéses újramelegítő és kiolvasztó gombbal rendelkezik.
2 nyílású, fém
3 funkció
Csiszolt fém
Extra széles nyílású, zsemlemelegítő
A kenyérpirító burkolata nem forrósodik át sütéskor, így biztonságosan megérinthető.
Philips kenyérpirító extra széles nyílásokkal, hogy vastag és vékony kenyérszeletek egyaránt beférjenek.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
PetraM
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt vyhovuje požadavkům.
Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2636/20 Topinkovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2636/20 Topinkovač