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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

Gyártás megszűnt

Viva CollectionKenyérpirító

HD2636/20

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Igazán finom pirítós

A széles, mély nyílásokkal és automatikus középre igazító funkcióval rendelkező Philips HD2636/20 kenyérpirító egyenletes aranybarna pirítóst készít, legyen akár vastag, akár vékony szelet. Beépített zsemlemelegítővel, kihúzható morzsatálcával, továbbá egyérintéses újramelegítő és kiolvasztó gombbal rendelkezik.

Összes előny megtekintése

Kenyérpirító a mindig aranybarna kenyérért

Igazán finom pirítós

  • 2 nyílású, fém

  • 3 funkció

  • Csiszolt fém

  • Extra széles nyílású, zsemlemelegítő

A burkolat nem forrósodik át, így biztonságosan megérinthető

A burkolat nem forrósodik át, így biztonságosan megérinthető

A kenyérpirító burkolata nem forrósodik át sütéskor, így biztonságosan megérinthető.

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

Az extraszéles nyílásba vastag és vékony pékáru is belefér

Az extraszéles nyílásba vastag és vékony pékáru is belefér

Philips kenyérpirító extra széles nyílásokkal, hogy vastag és vékony kenyérszeletek egyaránt beférjenek.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt vyhovuje požadavkům.

Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.