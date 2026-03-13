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Sütés-főzés
Összes sorozat
Viva Collection Kenyérpirító
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD2636/20
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Consumer Care Book Philips Viva Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Toaster HD2636/20 - English (US)
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Milyen pirítási beállításokat használjak a Philips kenyérpirítóval?
Füstöt bocsát ki a Philips kenyérpirító
A kenyér beszorult a Philips kenyérpirítóba
A Philips kenyérpirító nem kapcsolódik be
Nem tudom kivenni a kenyeret a Philips kenyérpirítóból
A Philips kenyérpirító karja nem marad lent
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