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Összes sorozat

  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster

Gyártás megszűnt

Pure Essentials CollectionKenyérpirító

HD2686/90

4.9

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Pontosan úgy, ahogy szereti

A HD2686/90 Philips kenyérpirító extra hosszú és széles nyílásokkal rendelkezik, így olyan pirítóst készíthet, amilyenre vágyik. Nyolc digitális beállítási lehetőség segíti abban, hogy kedvelt ropogós pirítósát készíthesse el.

Összes előny megtekintése

Kenyérpirító különböző típusú kenyerekhez

Pontosan úgy, ahogy szereti

  • 2 pirítónyílás

  • 3 elektronikus funkció

  • Fekete

  • Extra hosszú nyílás

Az extra hosszú nyílásokba bármilyen típusú kenyér behelyezhető

Az extra hosszú nyílásokba bármilyen típusú kenyér behelyezhető.

Extra széles és mély nyílás(ok), hogy bármilyen típusú kenyeret behelyezhessen

Extra széles és mély nyílás(ok), hogy bármilyen típusú kenyeret behelyezhessen.

A vastag és a vékony szeletek egyenletes pirítása

A vastag és a vékony szeletek egyenletes pirítása

A vastag és a vékony szeletek egyenletes pirítása.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

31/07/2019

România

România

excelent

Un prajitor ideal pentru cei carora le place painea prajita.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine

12/11/2019

Україна

Україна

Стильний тостер

Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

19/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Ten product ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.