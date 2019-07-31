2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Pontosan úgy, ahogy szereti
A HD2686/90 Philips kenyérpirító extra hosszú és széles nyílásokkal rendelkezik, így olyan pirítóst készíthet, amilyenre vágyik. Nyolc digitális beállítási lehetőség segíti abban, hogy kedvelt ropogós pirítósát készíthesse el.
2 pirítónyílás
3 elektronikus funkció
Fekete
Extra hosszú nyílás
Az extra hosszú nyílásokba bármilyen típusú kenyér behelyezhető.
Extra széles és mély nyílás(ok), hogy bármilyen típusú kenyeret behelyezhessen.
A vastag és a vékony szeletek egyenletes pirítása.
4.9
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
laura54
31/07/2019
România
excelent
Un prajitor ideal pentru cei carora le place painea prajita.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine
СергійМ
12/11/2019
Україна
Стильний тостер
Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
Radziecki
19/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster