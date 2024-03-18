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Kávé
Összes sorozat
Philips Saeco Poemia Manuális eszpresszó kávéfőző
Gyártás megszűnt
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HD8327/09
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EU Declaration of conformity Philips Poemia Manual Espresso machine HD8327/09 - English (US)
User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine
Kétcsészés szűrő
Philips szűrőtartó
Tisztítókefe
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