2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Test
A testszőrtelenítő vágófej tökéletes eszköz az út közbeni, gyors kiigazításokhoz. A 26 mm-es vágófej gyors és egyszerű használatot biztosít a kisebb felületű testrészeken (pl. lábujjak, térd).
Elég kicsi ahhoz, hogy elférjen egy női táskában, és mivel elemmel működik, bárhová magával viheti. Az AAA elem tartozék.
A mellékelt tisztítókefével gyorsan tisztítsa meg a vágófejet, hogy higiénikusan tartsa azt.
4.9
5-ből
25
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Klau9
19/10/2019
Magyarország
Pontos, kényelmes használni és nagyon szép
Amióta megvan a készülék, sokkal egyszerűbb a szemöldököm karbantartása. A szemöldök körül az archoz való vágófejjel teszem simává a bőrt, aztán a nagyobb szemöldökfésűvel átmegyek párszor a szemöldökömön, a középen lévő, nehezebben elérhető szőrszálakat, amikhez nagy pontosság kell, azokat csipesszel eltávolítom. Két-három perc alatt kész az egész. Ezen kívül még a száj feletti kis szőrszálak eltávolításához is ezt használom, soha semmilyen irritációt/szőrbenövést nem okozott. Nagyon szeretem a terméket, tiszta szívből ajánlom mindenkinek!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6393/00 Philips testszőrtelenítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6393/00 Philips testszőrtelenítő
Nina
31/05/2018
Magyarország
Nagyon praktikus termék
Minden nőnek ajánlom a táskájába. Nagyon szuper, kis helyen is elfér és bármikor elő lehet venni ha szükséged van rá.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6393/00 Philips testszőrtelenítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6393/00 Philips testszőrtelenítő
Alexa6
13/08/2020
România
Supeer
Este potrivit pentru retușuri rapide, ideal pentru pielea sensibilă, nu m a dezamăgit până acum gama Philips. ❤
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok