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  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
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  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben
  • Sima bőr útközben

Gyártás megszűnt

Philips testszőrtelenítő

HP6392/00

4.9
| (25) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Sima bőr útközben
Sima bőr. Mindig, mindenhol. Az új Philips úti vágókészülék egy olyan diszkrét szépségápolási eszköz, amellyel útközben gyorsan és egyszerűen eltávolíthatja a legfinomabb testszőrzetet is. A még tökéletesebb higiénia érdekében tisztítókefe is tartozik hozzá.
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Testszőrtelenítő vágókészülék az azonnali igazításokhoz

Sima bőr útközben

  • Test

26 mm-es vágófej az egyszerű testszőrtelenítéshez

26 mm-es vágófej az egyszerű testszőrtelenítéshez

A testszőrtelenítő vágófej tökéletes eszköz az út közbeni, gyors kiigazításokhoz. A 26 mm-es vágófej gyors és egyszerű használatot biztosít a kisebb felületű testrészeken (pl. lábujjak, térd).

Kis mérete révén bárhova magával viheti

Kis mérete révén bárhova magával viheti

Elég kicsi ahhoz, hogy elférjen egy női táskában, és mivel elemmel működik, bárhová magával viheti. Az AAA elem tartozék.

Tisztító kefe mellékelve, így higiénikusan tarthatja a vágókészüléket

Tisztító kefe mellékelve, így higiénikusan tarthatja a vágókészüléket

A mellékelt tisztítókefével gyorsan tisztítsa meg a vágófejet, hogy higiénikusan tartsa azt.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

25

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
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19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Pontos, kényelmes használni és nagyon szép

Amióta megvan a készülék, sokkal egyszerűbb a szemöldököm karbantartása. A szemöldök körül az archoz való vágófejjel teszem simává a bőrt, aztán a nagyobb szemöldökfésűvel átmegyek párszor a szemöldökömön, a középen lévő, nehezebben elérhető szőrszálakat, amikhez nagy pontosság kell, azokat csipesszel eltávolítom. Két-három perc alatt kész az egész. Ezen kívül még a száj feletti kis szőrszálak eltávolításához is ezt használom, soha semmilyen irritációt/szőrbenövést nem okozott. Nagyon szeretem a terméket, tiszta szívből ajánlom mindenkinek!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6393/00 Philips testszőrtelenítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6393/00 Philips testszőrtelenítő

31/05/2018

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus termék

Minden nőnek ajánlom a táskájába. Nagyon szuper, kis helyen is elfér és bármikor elő lehet venni ha szükséged van rá.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6393/00 Philips testszőrtelenítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6393/00 Philips testszőrtelenítő

13/08/2020

România

România

Supeer

Este potrivit pentru retușuri rapide, ideal pentru pielea sensibilă, nu m a dezamăgit până acum gama Philips. ❤

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  