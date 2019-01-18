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  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
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  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
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  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
  • Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain

Gyártás megszűnt

SatinelleSatinelle epilátor

HP6400/00

4.2
| (18) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
Élvezze a hosszan tartóan selymes lábak élményét ennek a Philips epilátornak köszönhetően. A szőrt egészen a gyökerektől távolítja el, így akár négy hét is eltelhet a következő szőrtelenítésig.
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Gyors és hatékony epilátor

Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain

  • Láb

A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

Az epilátor hatékony epilálórendszerének köszönhetően bőre hetekig sima és borostamentes marad

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul még tetszetős is!

Két sebességfokozat a gyengéd epilálásért és a maximális teljesítményért

Két sebességfokozat a gyengéd epilálásért és a maximális teljesítményért

Kiegészítő sebességbeállítás a vékony szőrszálakhoz és a nehezen elérhető helyekhez

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.2

5-ből

18

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

3
2

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett vagyok a termékkel

Gyors,megbízható. Méreténél fogva utazás alkamával is könnyű bepakolni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Egyszerű kezelhetősége van,megbízható termék,régóta van használatban.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

05/06/2019

България

България

Удобен продукт

Използвам тази серия от дълги години. Доволна съм и го препоръчвам.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Епилатор Satinelle

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Епилатор Satinelle

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  