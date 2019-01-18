2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Láb
Az epilátor hatékony epilálórendszerének köszönhetően bőre hetekig sima és borostamentes marad
A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul még tetszetős is!
Kiegészítő sebességbeállítás a vékony szőrszálakhoz és a nehezen elérhető helyekhez
4.2
5-ből
18
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Dragee
18/01/2019
Magyarország
Nagyon elégedett vagyok a termékkel
Gyors,megbízható. Méreténél fogva utazás alkamával is könnyű bepakolni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Tavasztündér
18/01/2019
Magyarország
Kiváló termék
Egyszerű kezelhetősége van,megbízható termék,régóta van használatban.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
yankovas
05/06/2019
България
Удобен продукт
Използвам тази серия от дълги години. Доволна съм и го препоръчвам.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Епилатор Satinelle
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6400/00 Епилатор Satinelle
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok