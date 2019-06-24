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Gyártás megszűnt

Salon Essential

HP8105/00

4.5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A legmegfelelőbb gondoskodás az Ön hajának

Ez a hajszárító megfelelő formázást és védelmet nyújt haja számára

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Szárítsa haját a megfelelő ápolással

A legmegfelelőbb gondoskodás az Ön hajának

  • Salon Essential

  • hajszárító

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

24/06/2019

Україна

Україна

Якість перевірена часом

Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential

17/09/2014

Polska

Polska

Wydajne suszenie i wygoda

A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.

Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 