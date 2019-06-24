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Gyártás megszűnt
A legmegfelelőbb gondoskodás az Ön hajának
Ez a hajszárító megfelelő formázást és védelmet nyújt haja számára
Salon Essential
hajszárító
Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.
4.5
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
nabuckofly
24/06/2019
Україна
Якість перевірена часом
Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential
Pauletta
17/09/2014
Polska
Wydajne suszenie i wygoda
A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential
Rendzi1974
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.
Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8105/00 Salon Essential
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