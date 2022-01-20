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Összes sorozat

  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
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  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj
  • Kívül-belül védett gyönyörű haj

Gyártás megszűnt

DryCare PrestigeMoistureProtect hajszárító

HP8281/00

4.8
| (698) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Kívül-belül védett gyönyörű haj
A MoistureProtect hajszárító infravörös érzékelővel rendelkezik, amely folyamatosan felméri az optimális hőmérsékletet a haj szárításához, miközben megőrzi a haj természetes nedvességét.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Fokozza a ragyogást, és megőrzi a haj természetes nedvességét

Kívül-belül védett gyönyörű haj

  • MoistureProtect technológia

  • 2300 W-os szárítóerő

  • Ionos ápolás a ragyogó hajért

A MoistureProtect technológia megőrzi a haj természetes nedvességét

A MoistureProtect technológia megőrzi a haj természetes nedvességét

A MoistureProtect technológia vezérli és beállítja a hőmérsékletet a haj fényének fokozásához és természetes nedvességének megőrzéséhez. Az optimális hőmérséklet folyamatos fenntartásával védelmet nyújt a haj számára a túlmelegedés ellen. Élvezze a kívül-belül védett gyönyörű hajat.

Intelligens MoistureProtect érzékelő

Intelligens MoistureProtect érzékelő

A MoistureProtect infravörös érzékelő folyamatosan felméri a szárítási hőmérsékletet, és a haj szárítási igényeihez igazítja. Az intelligens érzékelő méri a haj hőmérsékletét a szárítás alatt, hogy meggátolja a nedvességvesztést és hámsérüléseket. A nedvességtartalmának megőrzésével a haj lágyabbá, ragyogóbbá és egészségesebbé válik. Igényeinek megfelelően az érzékelő bármikor be- és kikapcsolható.

2300 W-os gyors, nagy teljesítményű szárítóerő

Ez a 2300 W-os professzionális hajszárító hat sebesség- és hőmérséklet-beállítással rendelkezik. Az erő, a sebesség és a technológia kombinációja a haj szárítását és formázását gyorsabbá, egyszerűbbé és kíméletesebbé varázsolja.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

698

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

20/01/2022

Magyarország

Magyarország

Tökéletes hajszárító

Hosszú, vastagszálú hajon már első használat után érezni lehetett a különbséget. A hajam fényes, puha élettelteli volt, nem volt száraz, durva tapintású. Nagyon örülök, hogy meg vásároltam ezt a terméket! Mindenkinek ajánlom! :)

Előnyök

Gyorsabban szárad a haj, nem roncsolja a hajat, nedvesség megőrző funkció

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító

02/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék

A legjobb döntést hoztam meg mikor meg rendeltem a hajszárítót! Egyszerűen imádom

Előnyök

Tökéletes

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító

23/11/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Imádom! Tökéletes hajat képes varázsolni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8281/81 Hair Dryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8281/81 Hair Dryer

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 