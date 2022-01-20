2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MoistureProtect technológia
2300 W-os szárítóerő
Ionos ápolás a ragyogó hajért
A MoistureProtect technológia vezérli és beállítja a hőmérsékletet a haj fényének fokozásához és természetes nedvességének megőrzéséhez. Az optimális hőmérséklet folyamatos fenntartásával védelmet nyújt a haj számára a túlmelegedés ellen. Élvezze a kívül-belül védett gyönyörű hajat.
A MoistureProtect infravörös érzékelő folyamatosan felméri a szárítási hőmérsékletet, és a haj szárítási igényeihez igazítja. Az intelligens érzékelő méri a haj hőmérsékletét a szárítás alatt, hogy meggátolja a nedvességvesztést és hámsérüléseket. A nedvességtartalmának megőrzésével a haj lágyabbá, ragyogóbbá és egészségesebbé válik. Igényeinek megfelelően az érzékelő bármikor be- és kikapcsolható.
Ez a 2300 W-os professzionális hajszárító hat sebesség- és hőmérséklet-beállítással rendelkezik. Az erő, a sebesség és a technológia kombinációja a haj szárítását és formázását gyorsabbá, egyszerűbbé és kíméletesebbé varázsolja.
4.8
5-ből
698
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Pitypang27
20/01/2022
Magyarország
Tökéletes hajszárító
Hosszú, vastagszálú hajon már első használat után érezni lehetett a különbséget. A hajam fényes, puha élettelteli volt, nem volt száraz, durva tapintású. Nagyon örülök, hogy meg vásároltam ezt a terméket! Mindenkinek ajánlom! :)
Előnyök
Gyorsabban szárad a haj, nem roncsolja a hajat, nedvesség megőrző funkció
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító
Edina1979
02/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék
A legjobb döntést hoztam meg mikor meg rendeltem a hajszárítót! Egyszerűen imádom
Előnyök
Tökéletes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect hajszárító
Edina1979
23/11/2021
Magyarország
Kiváló
Imádom! Tökéletes hajat képes varázsolni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8281/81 Hair Dryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige HP8281/81 Hair Dryer
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)