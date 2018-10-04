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Gyártás megszűnt

Hajegyenesítő

HP8315/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Csillogjon a haj!

Az ionos technológiát használó, széles lappal rendelkező hajkiegyenesítő segítségével a kívánt gyönyörű frizura elkészítéséhez kevesebb idő is elég. Az extra nagy lapokat kifejezetten a vastag szálú, illetve hosszú hajhoz fejlesztették ki, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű hajat lehessen formázni

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonStraight aktív ionos hajegyenesítő

Csillogjon a haj!

Extraszéles lapok a jobb eredményért, hosszú vagy vastag szálú hajhoz

Extraszéles lapok a jobb eredményért, hosszú vagy vastag szálú hajhoz

Ezeket az extra széles hajegyenesítő lapokat kifejezetten hosszú, illetve vastag szálú hajhoz tervezték. A szélesebb lap segítségével egyszerre nagyobb mennyiségű hajat tud kiegyenesíteni, így csökkenthető a hajformázásra szánt idő.

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

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A kerámia bevonat rendkívül könnyedén siklik

A kerámia bevonat rendkívül könnyedén siklik

A sima, kerámia bevonatú lapok megvédik a hajat a formázás közbeni sérüléstől.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

04/10/2018

Україна

Україна

Рекомендую

Рекомендую , отличный товар, отменное качество, очень довольна, пользуюсь уже 7 лет .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8315/00 Straightener

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8315/00 Straightener

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 