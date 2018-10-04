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Gyártás megszűnt
Csillogjon a haj!
Az ionos technológiát használó, széles lappal rendelkező hajkiegyenesítő segítségével a kívánt gyönyörű frizura elkészítéséhez kevesebb idő is elég. Az extra nagy lapokat kifejezetten a vastag szálú, illetve hosszú hajhoz fejlesztették ki, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű hajat lehessen formázni
Ezeket az extra széles hajegyenesítő lapokat kifejezetten hosszú, illetve vastag szálú hajhoz tervezték. A szélesebb lap segítségével egyszerre nagyobb mennyiségű hajat tud kiegyenesíteni, így csökkenthető a hajformázásra szánt idő.
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A sima, kerámia bevonatú lapok megvédik a hajat a formázás közbeni sérüléstől.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Валентина
04/10/2018
Україна
Рекомендую
Рекомендую , отличный товар, отменное качество, очень довольна, пользуюсь уже 7 лет .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8315/00 Straightener
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8315/00 Straightener
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)