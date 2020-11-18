TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Go to promotion

Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal

Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.

Megnézem

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Érzelmi előny fénykép
  • Fénykép a csomagolásról
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Érzelmi előny fénykép
  • Fénykép a csomagolásról

Gyártás megszűnt

Essential Care

HP8319/00

5

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyszerű egyenesítés és csillogás

A kifejezetten gyors és egyszerű használatot szem előtt tartva az új Essential Care hajegyenesítő hosszabb hajsütőlapjainak köszönhetően gyorsabban egyenes szálúvá varázsolhatja haját, és hajszálait sem kell féltenie a roncsolódástól.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

a 100 mm hosszú hajsütőlapoknak köszönhetően

Egyszerű egyenesítés és csillogás

  • Hosszabb lapok (100 mm)

  • 210 °C professzionális hőmérséklet

  • Kerámia lapok

Hosszú lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

Hosszú lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

A hosszabb hajsütőlapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, és rövidebb idő alatt biztosítják a tökéletes végeredményt.

Professzionális, 210 °C-os magas hőmérséklet a tökéletes eredményért

Professzionális, 210 °C-os magas hőmérséklet a tökéletes eredményért

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp alatt használatra kész

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care

Használat dátuma 2018-11-18

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care

Használat dátuma 2018-11-18

10/04/2019

Україна

Україна

Зберігає волосся цілим і неушкодженим

Чудовий утюжок,підходить для постійного використання

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.

Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 