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Gyártás megszűnt
Egyszerű egyenesítés és csillogás
A kifejezetten gyors és egyszerű használatot szem előtt tartva az új Essential Care hajegyenesítő hosszabb hajsütőlapjainak köszönhetően gyorsabban egyenes szálúvá varázsolhatja haját, és hajszálait sem kell féltenie a roncsolódástól.
Hosszabb lapok (100 mm)
210 °C professzionális hőmérséklet
Kerámia lapok
A hosszabb hajsütőlapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, és rövidebb idő alatt biztosítják a tökéletes végeredményt.
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.
A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp alatt használatra kész
5.0
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care
Használat dátuma 2018-11-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care
Használat dátuma 2018-11-18
Юлія999
10/04/2019
Україна
Зберігає волосся цілим і неушкодженим
Чудовий утюжок,підходить для постійного використання
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care
lenok232010
10/04/2019
Україна
Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.
Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8319/00 Essential Care
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)