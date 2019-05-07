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Gyártás megszűnt

Essential Care ion

HP8320/00

4.5

| (8) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

Egyszerű egyenesítés és ionos kondicionálású fény

A kifejezetten gyors és egyszerű használatot szem előtt tartva az új Essential Care hajegyenesítő hosszabb hajsütőlapjainak és ionos ápolás technológiájának köszönhetően gyorsabban egyenessé és ragyogóvá varázsolhatja haját, és hajszálait sem kell féltenie a roncsolódástól.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

a 100 mm hosszú hajsütőlapoknak köszönhetően

Egyszerű egyenesítés és ionos kondicionálású fény

  • Hosszabb kerámialapok (100 mm)

  • 210 °C professzionális hőmérséklet

  • Ionos kondicionálás

Hosszú lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

Hosszú lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

A hosszabb hajsütőlapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, és rövidebb idő alatt biztosítják a tökéletes végeredményt.

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Professzionális, 210 °C-os magas hőmérséklet a tökéletes eredményért

Professzionális, 210 °C-os magas hőmérséklet a tökéletes eredményért

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

8

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

3
1

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar

Poți avea bucle sau par drept cu ușurință și precizie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care cu ioni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care cu ioni

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Előnyök

Конечно за.Результат отличный.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care, іонізація

Használat dátuma 2019-07-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care, іонізація

Használat dátuma 2019-07-28

13/10/2019

България

България

Страхотен продукт

Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care ion

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care ion

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 