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Gyártás megszűnt
Egyszerű egyenesítés és ionos kondicionálású fény
A kifejezetten gyors és egyszerű használatot szem előtt tartva az új Essential Care hajegyenesítő hosszabb hajsütőlapjainak és ionos ápolás technológiájának köszönhetően gyorsabban egyenessé és ragyogóvá varázsolhatja haját, és hajszálait sem kell féltenie a roncsolódástól.
Hosszabb kerámialapok (100 mm)
210 °C professzionális hőmérséklet
Ionos kondicionálás
A hosszabb hajsütőlapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, és rövidebb idő alatt biztosítják a tökéletes végeredményt.
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.5
5-ből
8
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Alexandra7
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar
Poți avea bucle sau par drept cu ușurință și precizie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care cu ioni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care cu ioni
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Előnyök
Конечно за.Результат отличный.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care, іонізація
Használat dátuma 2019-07-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care, іонізація
Használat dátuma 2019-07-28
Eleonora
13/10/2019
България
Страхотен продукт
Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care ion
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8320/00 Essential Care ion
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)