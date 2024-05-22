2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2100 W-os szárítóerő
Nagy teljesítményű AC motor
Gyors, akár 160 km/h* sebességű légáram
Ionos ápolás a ragyogó hajért
A Pro Hair Dryer hajszárító nagy teljesítményű AC-motorja akár 160 km/h* levegőkifúvási sebességet biztosít, ami 40%-kal gyorsabb**. A professzionális, hatékony eredmények érdekében lett kifejlesztve.
Ez a 2100 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és könnyen fésülhető haj.
4.8
5-ből
275
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Dogsmomofthree
22/05/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rendkívül erős, profi gép.
Masszív készülék, kicsit súlyosabb, mint egy szokványos hajszárító, de érezhetően minőségi anyagokkal készült. A motorja rendkívül erős, könnyen használható (azonban vigyázni kell, nem megfelelő használat esetén csomós lehet a haj tőle). Egy korábbi gyengébb hajszárítót cseréltem le erre, szándékosan erősebb terméket kerestem. Kb 2/3 idő alatt végzek ugyanazzal a munkával.
Előnyök
Erős motor, hosszú kábel, minőségi anyagok.
Hátrányok
kezdőknek nem ajánlom, de gyakorlottabb kézben csodákra képes.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító
Zsola21
01/05/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
nagy légsebesség így gyorsan szárít
Jó minőség,jó paraméterek,megbízható márka,régebben is Philips hajszárítókat használtam és beváltak.
Előnyök
ismert márka, megbízható termékek
Hátrányok
lehetne könnyebb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító
Kalauz
02/03/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó
Tetszik a formája gyorssan szárit ami nem kicsit nehéz
Előnyök
Hamar meg szárit
Hátrányok
Nehéz
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
A tesztelést 9 mm-es fúvócsővel 2-es sebességen, 2-es hőfokon végezték
A korábbi HP4997 típussal szemben