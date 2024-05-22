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Összes sorozat

  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
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  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
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  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
  • Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve

Prestige ProPro ionos hajszárító

HPS920/00

4.8
| (275) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve
A Philips Prestige Pro hajszárító 2300 W-os teljesítményével és professzionális AC-motorjával akár a 170 km/h* sebességet is eléri, ami 50%-kal gyorsabb**. Az egyedülálló Style&Protect fúvócső professzionális formázást tesz lehetővé a haj túlhevítése nélkül.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Gyors, professzionális szárításhoz és hajformázáshoz tervezve

  • 2300 W-os szárítóerő

  • Nagy teljesítményű AC motor

  • Gyors, akár 170 km/h* sebességű légáram

  • Style & Protect szűkítőfej

Gyors szárítás, nagy teljesítményű AC-motor

Gyors szárítás, nagy teljesítményű AC-motor

A Pro Hair Dryer hajszárító nagy teljesítményű AC-motorja akár 170 km/h* levegőkifúvási sebességet biztosít, ami 50%-kal gyorsabb**. A professzionális, hatékony eredmények érdekében lett kifejlesztve.

2300 W-os gyors, nagy teljesítményű szárítóerő

2300 W-os gyors, nagy teljesítményű szárítóerő

Ez a 2300 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

Ionos ápolás a sima, ragyogó hajért

Ionos ápolás a sima, ragyogó hajért

A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és könnyen fésülhető haj.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.8

5-ből

275

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

22/05/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rendkívül erős, profi gép.

Masszív készülék, kicsit súlyosabb, mint egy szokványos hajszárító, de érezhetően minőségi anyagokkal készült. A motorja rendkívül erős, könnyen használható (azonban vigyázni kell, nem megfelelő használat esetén csomós lehet a haj tőle). Egy korábbi gyengébb hajszárítót cseréltem le erre, szándékosan erősebb terméket kerestem. Kb 2/3 idő alatt végzek ugyanazzal a munkával.

Előnyök

Erős motor, hosszú kábel, minőségi anyagok.

Hátrányok

kezdőknek nem ajánlom, de gyakorlottabb kézben csodákra képes.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító

01/05/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

nagy légsebesség így gyorsan szárít

Jó minőség,jó paraméterek,megbízható márka,régebben is Philips hajszárítókat használtam és beváltak.

Előnyök

ismert márka, megbízható termékek

Hátrányok

lehetne könnyebb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító

02/03/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó

Tetszik a formája gyorssan szárit ami nem kicsit nehéz

Előnyök

Hamar meg szárit

Hátrányok

Nehéz

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS920/00 Pro ionos hajszárító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. A tesztelést 6 mm-es fúvócsővel 2-es sebességen, 2-es hőfokon végezték

  2. A korábbi HP4997 típussal szemben