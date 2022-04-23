2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
Mozgó titán lapok
Pontos beállítás 230 °C
Ionos ápolás a ragyogó hajért
10 másodperc felmelegedési idő
Professzionális, titánbevonatú lapok a kiváló hővezetésért. A kitűnő minőségű anyagokból készült lap tartós, és gyors a hőátadása, aminek köszönhetően gyors és egyenletes egyenesítést eredményez.
A mozgó lapok elmozdulnak, ha túl nagy nyomást fejt ki az egyenesítés során. Ez megvédi a hajszálakat a sérüléstől, és ezáltal megakadályozza a haj általános töredezését.
A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és gyorsabban biztosítva a tökéletes hajvasalási eredményt.
4.8
5-ből
148
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Merci17
23/04/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Remek termék!
Nagyon szeretem használni. Pillanatok alatt felmelegszik, könnyen kezelhetô, és csodás tôle a haj szerkezete. Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő
Csicsu
22/09/2019
Magyarország
Tökéletes!
Hamar felmelegszik, azonnal lehet vele dolgozni! Megéri az árát, minden gördülékeny a használat során! :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő
Erzsi123
10/06/2018
Magyarország
A leghasznosabb fodrászsegéd a világon, ahogy van imád-ommm. <3
Nincsen párja és gondosan ügyel egészséges hajkoronámra. Amióta van öröm fürtjeim egyenessé alakítása. Akinek még nincs, egész biztos valóra vált álma. A leghasznosabb fodrászsegéd a világon, ahogy van imád-ommm. <3
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)