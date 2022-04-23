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Összes sorozat

  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
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  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
  • Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal

Gyártás megszűnt

Prestige ProHajegyenesítő

HPS930/00

4.8
| (148) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal
A Philips Prestige Pro hajegyenesítő gyors, professzionális teljesítményt biztosít a mozgó titán lapok segítségével. Kezdje azonnal mindössze 10 másodperces felmelegedési idővel, és élvezze az optimális vezérlést a digitális hőfokbeállításoknak köszönhetően.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal

  • Mozgó titán lapok

  • Pontos beállítás 230 °C

  • Ionos ápolás a ragyogó hajért

  • 10 másodperc felmelegedési idő

Titánbevonatú lapok a gyors és sima hajegyenesítésért

Titánbevonatú lapok a gyors és sima hajegyenesítésért

Professzionális, titánbevonatú lapok a kiváló hővezetésért. A kitűnő minőségű anyagokból készült lap tartós, és gyors a hőátadása, aminek köszönhetően gyors és egyenletes egyenesítést eredményez.

Hajtöredezés megakadályozása a mozgó lapoknak köszönhetően

Hajtöredezés megakadályozása a mozgó lapoknak köszönhetően

A mozgó lapok elmozdulnak, ha túl nagy nyomást fejt ki az egyenesítés során. Ez megvédi a hajszálakat a sérüléstől, és ezáltal megakadályozza a haj általános töredezését.

100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és gyorsabban biztosítva a tökéletes hajvasalási eredményt.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

148

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

23/04/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Remek termék!

Nagyon szeretem használni. Pillanatok alatt felmelegszik, könnyen kezelhetô, és csodás tôle a haj szerkezete. Csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő

22/09/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes!

Hamar felmelegszik, azonnal lehet vele dolgozni! Megéri az árát, minden gördülékeny a használat során! :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő

10/06/2018

Magyarország

Magyarország

A leghasznosabb fodrászsegéd a világon, ahogy van imád-ommm. <3

Nincsen párja és gondosan ügyel egészséges hajkoronámra. Amióta van öröm fürtjeim egyenessé alakítása. Akinek még nincs, egész biztos valóra vált álma. A leghasznosabb fodrászsegéd a világon, ahogy van imád-ommm. <3

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Prestige Pro HPS930/00 Hajegyenesítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 