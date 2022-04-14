TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

7000 Series Elektromos borotva

Gyártás megszűnt

Támogatás

7000 SeriesElektromos borotva

HQ7300

7000 Series Elektromos borotva

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Regisztrálja a terméket

Kérje a kiterjesztett garanciát

Regisztráljon a vásárlást követő 90 napon belül a kiterjesztett garanciáért (feltételek vonatkozhatnak rá).

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 3.9 MB
  • 14 April 2022

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás

Garancia és szerviz

Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást

Szerviztámogatás igénylése

Keressen az Ön közelében található szervizközpontokat javítás, diagnosztika és eredeti alkatrészek ügyében.

Jótállási szabályzat megtekintése

Termékre vonatkozó jótállási szabályzatunk

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben