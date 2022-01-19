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  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása

SH50Csereborotvafejek

SH50/50

4.1
| (66) Értékelések
A készülék eredeti állapotának visszaállítása
A borotvafejek két év alatt 9 millió szőrszálat vágnak le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.
Összes előny megtekintése

Cserélje 24 havonta, hogy a borotva újszerű maradjon

A készülék eredeti állapotának visszaállítása

  • MultiPrecision körkések

  • Kompatibilitás: S5000 series, lekerekített alakú

  • Kompatibilitás: S6000 series, lekerekített alakú

Gyors és alapos borotválás

Gyors és alapos borotválás

A MultiPrecision pengék felemelnek és elvágnak minden szőrszálat és megmaradt borostát – mindössze néhány mozdulattal.

A Shaver series 5000 és 6000 lekerekített alakú típushoz

A Shaver series 5000 és 6000 lekerekített alakú típushoz

A borotva markolatának hátulján nézheti meg, milyen cserefej szükséges. Segítségre van szüksége? Látogasson el a philips.com/accessories weboldalra.

A borotva fejének cseréje nagyon egyszerű

A borotva fejének cseréje nagyon egyszerű

1. Nyissa ki a borotvát a „kioldás” gomb megnyomásával; 2. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a rögzítőgyűrűket; 3. Vegye ki a régi borotvafejeket és óvatosan illessze be a cseréket; ellenőrizze, hogy a fejek pontosan illeszkednek-e; 4. Helyezze vissza a rögzítőgyűrűket az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva azokat; 5. Ha megfelelően zárja be a borotvafejet, akkor hallja, ahogyan a helyére pattan.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.1

5-ből

66

Értékelések

19/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ajándékba vettem.

Ajándékba vettem ezért nem tudok értékelést mondani. De elégedett voltam.

Előnyök

Ajándékba vettem.

Hátrányok

Nem tudok .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Csereborotvafejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Csereborotvafejek

14/03/2019

România

România

Recomand acest set de lame

Lamele sunt la fel de bune ca si cele originale. Livrarea foarte rapida - 2 zile.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Capete de bărbierit de schimb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Capete de bărbierit de schimb

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek je kvalitní

Holící strojek používám denně, doporučuji každému.

Előnyök

Kvalita

Hátrányok

Bez připomínek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. ahol erre lehetőség van