2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
SH50/50
MultiPrecision körkések
Kompatibilitás: S5000 series, lekerekített alakú
Kompatibilitás: S6000 series, lekerekített alakú
A MultiPrecision pengék felemelnek és elvágnak minden szőrszálat és megmaradt borostát – mindössze néhány mozdulattal.
A borotva markolatának hátulján nézheti meg, milyen cserefej szükséges. Segítségre van szüksége? Látogasson el a philips.com/accessories weboldalra.
1. Nyissa ki a borotvát a „kioldás” gomb megnyomásával; 2. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a rögzítőgyűrűket; 3. Vegye ki a régi borotvafejeket és óvatosan illessze be a cseréket; ellenőrizze, hogy a fejek pontosan illeszkednek-e; 4. Helyezze vissza a rögzítőgyűrűket az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva azokat; 5. Ha megfelelően zárja be a borotvafejet, akkor hallja, ahogyan a helyére pattan.
4.1
5-ből
66
Értékelések
Eva2021
19/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ajándékba vettem.
Ajándékba vettem ezért nem tudok értékelést mondani. De elégedett voltam.
Előnyök
Ajándékba vettem.
Hátrányok
Nem tudok .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Csereborotvafejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Csereborotvafejek
Puiu3
14/03/2019
România
Recomand acest set de lame
Lamele sunt la fel de bune ca si cele originale. Livrarea foarte rapida - 2 zile.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Capete de bărbierit de schimb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Capete de bărbierit de schimb
Baginec
27/01/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Výrobek je kvalitní
Holící strojek používám denně, doporučuji každému.
Előnyök
Kvalita
Hátrányok
Bez připomínek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
ahol erre lehetőség van