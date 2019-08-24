2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kényelmes és alapos
A borotva egy egyedülálló precíziós vágórendszerrel van ellátva. A rendkívül vékony körkések résein a hosszú szőrszálakat, a lyukakon pedig a legrövidebb borostát borotválja le. A borotva teljes mértékben kimosható.
Gyorstöltés
A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
A Philips borotvafejek bőrbarát kialakításának köszönhetően a borotva tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Dan Nor
24/08/2019
România
Ellenőrzött vevő
Un produs excelent
Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil
Előnyök
silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent
Hátrányok
nu are
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
granol
24/02/2016
Polska
Ellenőrzött vevő
dobry sprzęt
ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.