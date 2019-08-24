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  • Kényelmes és alapos
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  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos

Gyártás megszűnt

7000 SeriesElektromos borotva

HQ7360

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Kényelmes és alapos

A borotva egy egyedülálló precíziós vágórendszerrel van ellátva. A rendkívül vékony körkések résein a hosszú szőrszálakat, a lyukakon pedig a legrövidebb borostát borotválja le. A borotva teljes mértékben kimosható.

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Kényelmes és alapos

  • Gyorstöltés

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

Kíméletes körkések

Kíméletes körkések

A Philips borotvafejek bőrbarát kialakításának köszönhetően a borotva tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

24/08/2019

România

România

Ellenőrzött vevő

Un produs excelent

Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil

Előnyök

silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent

Hátrányok

nu are

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

24/02/2016

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

dobry sprzęt

ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 