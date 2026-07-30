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  • A tökéletesen alapos borotválkozás
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  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
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  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás
  • A tökéletesen alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

SmartTouch-XLElektromos borotva

HQ9080

A tökéletesen alapos borotválkozás
A tökéletes megoldásokat kedvelő férfiak számára a kétkörkéses SmartTouch-XL borotva a speciális Speed-XL körkéseket és az egyedülálló SmartTouch kontúrkövető rendszert kínálja a gyors és alapos borotválkozáshoz kisebb irritációval.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Tökéletesen alapos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

A tökéletesen alapos borotválkozás

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

Az elektromos borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig még a legrövidebb borostát is leborotválják.

Egymástól függetlenül mozgó körkések

A borotvaéles pengéket közelebb viszi a bőrfelszínhez, a kivételesen alapos borotválkozásért.

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 