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  • Élvezze, hogy másodpercek alatt elkészítheti ételeit!
  • Élvezze, hogy másodpercek alatt elkészítheti ételeit!
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  • Élvezze, hogy másodpercek alatt elkészítheti ételeit!

Gyártás megszűnt

Daily CollectionRúdmixer

HR1363/00

4.8
| (30) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Élvezze, hogy másodpercek alatt elkészítheti ételeit!
A Philips rúdmixer másodpercek alatt csodálatosan egyenletes eredményt ad a 600 wattos teljesítménynek és a kétfunkciós pengének köszönhetően. Egészséges és ízletes ételek otthoni elkészítése még sosem volt ilyen egyszerű!
Összes előny megtekintése

Turmixgép kettős hatású pengével

Élvezze, hogy másodpercek alatt elkészítheti ételeit!

  • 600 W

  • Műanyag rúd

  • Aprító és 1 tartozék

Detachable plastic bar

Kettős hatású kések

Kettős hatású kések

A Philips rúdmixer kettős hatású kései keresztben és hosszában is vágnak.

Puha tapintású markolat és gombok

A puha tapintású markolat és gombok kényelmes használatot biztosítanak.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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4.8

5-ből

30

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

02/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Уникален пасатор

Имам този невероятен пасатор от доста години и той се превърна в незаменим помощник в моята кухня. В комбинация с чопъра те заместват много други уреди, които иначе биха заели доста място в шкафовете. Чудесно могат да пасират, смилат, накълцват, разбиват и още и още. Наистина се оказаха очаквано ДОБРА комбинация от функционалност, мощност и качество.

Előnyök

Многофункционалност, мощност, качество, компактност.

Hátrányok

няма

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1363/00 Пасатор

Date of Use 2020-09-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1363/00 Пасатор

Date of Use 2020-09-02

27/10/2021

Україна

Україна

Блендер дуже зручний у використанні.

Блендер дуже зручний у використанні і простий. Нічого зайвого. Брала задля того щоб готувати пюре для маленької дитини. Потім перебивала в пюре уже супи- все супер. Готувати печінковий торт тепер саме задоволення, дрібною все блендером, більше не потрібно натерати на тертці.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1363/00 Ручний блендер

Date of Use 2019-10-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1363/00 Ручний блендер

Date of Use 2019-10-27

05/07/2019

Україна

Україна

простий,потужний,надiйний

це вже другий такий блендер ,який ми використовуємо більше 10 років.він з легкістю справляєтьсяз м'ясом,горіхами та іншими твердими продуктами,а функція блендера з зануренням відмінно подрібнює та робе пбре.надійний кухоний помічник

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1363/00 Ручний блендер

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1363/00 Ручний блендер

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.