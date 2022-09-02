2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
600 W
Műanyag rúd
Aprító és 1 tartozék
A Philips rúdmixer kettős hatású kései keresztben és hosszában is vágnak.
A puha tapintású markolat és gombok kényelmes használatot biztosítanak.
4.8
5-ből
30
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ППГ-К
02/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Уникален пасатор
Имам този невероятен пасатор от доста години и той се превърна в незаменим помощник в моята кухня. В комбинация с чопъра те заместват много други уреди, които иначе биха заели доста място в шкафовете. Чудесно могат да пасират, смилат, накълцват, разбиват и още и още. Наистина се оказаха очаквано ДОБРА комбинация от функционалност, мощност и качество.
Előnyök
Многофункционалност, мощност, качество, компактност.
Hátrányok
няма
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1363/00 Пасатор
Date of Use 2020-09-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1363/00 Пасатор
Date of Use 2020-09-02
Vita1907
27/10/2021
Україна
Блендер дуже зручний у використанні.
Блендер дуже зручний у використанні і простий. Нічого зайвого. Брала задля того щоб готувати пюре для маленької дитини. Потім перебивала в пюре уже супи- все супер. Готувати печінковий торт тепер саме задоволення, дрібною все блендером, більше не потрібно натерати на тертці.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1363/00 Ручний блендер
Date of Use 2019-10-27
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1363/00 Ручний блендер
Date of Use 2019-10-27
kvasola
05/07/2019
Україна
простий,потужний,надiйний
це вже другий такий блендер ,який ми використовуємо більше 10 років.він з легкістю справляєтьсяз м'ясом,горіхами та іншими твердими продуктами,а функція блендера з зануренням відмінно подрібнює та робе пбре.надійний кухоний помічник
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1363/00 Ручний блендер
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HR1363/00 Ручний блендер