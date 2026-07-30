2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HS8060/24
Újratöltő és töltőállvány
A NIVEA FOR MEN hidratáló borotvabalzsam közvetlenül a bőrre kerül
A NIVEA FOR MEN kondicionálót az utántöltőből közvetlenül a Philips NIVEA FOR MEN borotvába pumpálhatja.
A Flex Tracker rendszer automatikusan követi arca körvonalait, és véd a bőrirritáció ellen.
Értékelések
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.