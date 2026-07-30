Simára borotvált, egészséges bőr

A NIVEA FOR MEN borotválkozási kondicionáló közvetlenül a bőrre kerülve táplálja és megnyugtatja azt borotválkozás közben. A vitaminokkal és kamillával dúsított kozmetikum ápolja a bőrt és hozzájárul egészségének megőrzéséhez