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Összes sorozat

  • Simára borotvált, egészséges bőr
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  • Simára borotvált, egészséges bőr
  • Simára borotvált, egészséges bőr
  • Simára borotvált, egészséges bőr
  • Simára borotvált, egészséges bőr
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  • Simára borotvált, egészséges bőr
  • Simára borotvált, egészséges bőr
  • Simára borotvált, egészséges bőr

Gyártás megszűnt

NIVEANIVEA FOR MEN borotva

HS8060/24

Simára borotvált, egészséges bőr
A NIVEA FOR MEN borotválkozási kondicionáló közvetlenül a bőrre kerülve táplálja és megnyugtatja azt borotválkozás közben. A vitaminokkal és kamillával dúsított kozmetikum ápolja a bőrt és hozzájárul egészségének megőrzéséhez
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Kondicionálót adagoló rendszer

Simára borotvált, egészséges bőr

  • Újratöltő és töltőállvány

NIVEA FOR MEN kondicionáló adagoló

NIVEA FOR MEN kondicionáló adagoló

A NIVEA FOR MEN hidratáló borotvabalzsam közvetlenül a bőrre kerül

Beépített újratöltő rendszer

Beépített újratöltő rendszer

A NIVEA FOR MEN kondicionálót az utántöltőből közvetlenül a Philips NIVEA FOR MEN borotvába pumpálhatja.

Flex Tracker rendszer

Flex Tracker rendszer

A Flex Tracker rendszer automatikusan követi arca körvonalait, és véd a bőrirritáció ellen.

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 