2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HS8440/23
Precíziós vágó
A NIVEA FOR MEN kondicionáló a körkések által közvetlenül a bőrre kerül így hidratálja azt borotválkozás közben. A Natural Microtec ™ tartalmú kondicionáló védelmet nyújt a bőr számára az irritáció ellen.
Óvatosan követi arcának kontúrjait, biztosítva az alapos borotválkozást még a nehezen hozzáférhető helyeken is.
A körkések olyan egyedülálló gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek technológiája lehetővé teszi a minél alaposabb borotválkozást.
Értékelések
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.