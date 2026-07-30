Simára borotvált, egészséges bőr

A Philips elektromos borotva kíméletesen követi arcának kontúrjait az alapos borotválkozás érdekében, továbbá a gyűrűk egyedülálló Stretch & Lift technológiája előkészíti a bőrt a hatékony borotválkozáshoz. Az új kondicionáló védelmet nyújt bőre számára az irritáció ellen.