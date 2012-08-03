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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS3531/12

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes Surround hangzás

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! Növelje tovább az otthoni szórakozás élményét az erőteljes térhangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórókkal, és az 1080p HDMI-n keresztül majdnem tökéletesen nagyfelbontású képeket nyújtó DVD-videó felkonvertáláson keresztül.

Összes előny megtekintése

a kompakt hangsugárzókból

Erőteljes Surround hangzás

  • DVD

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

-

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

03/08/2012

Polska

Polska

W pełni udany zestaw.

Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd

Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.