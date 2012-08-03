2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes Surround hangzás
Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! Növelje tovább az otthoni szórakozás élményét az erőteljes térhangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórókkal, és az 1080p HDMI-n keresztül majdnem tökéletesen nagyfelbontású képeket nyújtó DVD-videó felkonvertáláson keresztül.
DVD
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Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1