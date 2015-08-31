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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS3541/12

3.3

| (6) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

Kompakt hangsugárzók erőteljes surround hangzással

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét az erőteljes surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórókkal és a Full HD 1080p Blu-ray lejátszással.

Összes előny megtekintése

a kompakt hangsugárzókból

Kompakt hangsugárzók erőteljes surround hangzással

  • Blu-ray

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

-

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.3

5-ből

6

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

5
2

31/08/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

31/08/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

07/11/2013

Polska

Polska

wystarczajacy dla małego pokoju

Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A YouTube és a Picasa eléréséhez frissítésre van szüksége. Ehhez látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support

  2. Csak a Wi-Fi ready modellek esetében, lásd a termék műszaki adatait.