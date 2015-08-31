2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kompakt hangsugárzók erőteljes surround hangzással
Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét az erőteljes surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórókkal és a Full HD 1080p Blu-ray lejátszással.
Blu-ray
-
A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.
3.3
5-ből
6
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
kmotala
31/08/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
kmotala
31/08/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
nej05
07/11/2013
Polska
wystarczajacy dla małego pokoju
Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
A YouTube és a Picasa eléréséhez frissítésre van szüksége. Ehhez látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support
Csak a Wi-Fi ready modellek esetében, lásd a termék műszaki adatait.