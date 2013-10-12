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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS3583/12

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes Surround hangzás

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS3583 házimozirendszerrel. 600 wattos, erőteljes surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és magával ragadó 3D Blu-ray lemez lejátszás.

Összes előny megtekintése

Blu-ray 3D-vel

Erőteljes Surround hangzás

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3583 Domácí kino 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3583 Domácí kino 5.1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.