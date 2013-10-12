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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes Surround hangzás
Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS3583 házimozirendszerrel. 600 wattos, erőteljes surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és magával ragadó 3D Blu-ray lemez lejátszás.
Smart TV
3D Blu-ray
A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.
A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Josa
12/10/2013
Česká republika
Dodatok k mojej predošlej recenzii
Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3583 Domácí kino 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3583 Domácí kino 5.1