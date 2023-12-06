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Összes sorozat

5.1-es házimozi

Gyártás megszűnt

Támogatás

5.1-es házimozi

HTS3583/12

5.1-es házimozi

Gyártás megszűnt

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Támogatja a kiválasztott Philips Bluetooth hangszórók, soundbarok, party hangszórók, mikrorendszerek, CD soundmachine készülékek és hordozható rádiók vezérlését.

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Philips Entertainment alkalmazás

Szoftver és meghajtók

Kézi utasítások

  • PDF fájl, 171.1 kB
  • 6 December 2023

Firmware-előzmények - English (US)

  • verzió: 1.58.00
  • PDF fájl, 18.8 kB
  • 4 July 2013

Útmutatók és dokumentumok

Rövid útmutató

  • PDF fájl, 1.1 MB
  • 18 November 2023

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 628.8 kB
  • 2 May 2024

Garancia és szerviz

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Jótállás

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