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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes, moziszerű surround hangzás mély basszussal
Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS5593 házimozirendszerrel. Dupla basszustölcsérekkel rendelkező, 1000 wattos erőteljes surround hangzást nyújtó hangsugárzók, és magával ragadó 3D Blu-ray lemez lejátszás.
Double Bass hangzás
3D Blu-ray
A bassz-reflex rendszerű hangszórórendszerek a kettős basszustölcsérek segítségével kiváló alacsony frekvenciájú hangzást és átütően mély basszust biztosítanak. A leghalkabb és a legerőteljesebb hangokat is kiváló minőségben fogja hallani.
A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.
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4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Mariusz56
30/12/2013
Polska
Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.
Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1