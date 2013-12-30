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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS5593/12

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes, moziszerű surround hangzás mély basszussal

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS5593 házimozirendszerrel. Dupla basszustölcsérekkel rendelkező, 1000 wattos erőteljes surround hangzást nyújtó hangsugárzók, és magával ragadó 3D Blu-ray lemez lejátszás.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Erőteljes, moziszerű surround hangzás mély basszussal

  • Double Bass hangzás

  • 3D Blu-ray

Erőteljes hangsugárzók dupla basszustölcsérekkel a nagyszerű hangzáshoz

Erőteljes hangsugárzók dupla basszustölcsérekkel a nagyszerű hangzáshoz

A bassz-reflex rendszerű hangszórórendszerek a kettős basszustölcsérek segítségével kiváló alacsony frekvenciájú hangzást és átütően mély basszust biztosítanak. A leghalkabb és a legerőteljesebb hangokat is kiváló minőségben fogja hallani.

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

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Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.